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    Прервет ли «Лас-Пальмас» ничейную серию «Райо»?

    «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Примера, 22 октября 2023 года

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    «Райо» не проигрывает шесть матчей кряду
    «Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Октября 2023 года
    Лас-Пальмас
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

    В Примере канарцы за девять проведенных матчей заработали 11 баллов и находятся в турнирной таблице через одну строку ниже, чем предстоящий противник.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Райо Вальекано

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    Островитяне также в текущем первенстве выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения, но забили всего шесть мячей при восьми пропущенных.

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    В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у хозяев отличная форма.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 13 очков в девяти встречах и лишь на два пункта уступает зоне еврокубков.

    Фанаты «Пчел» не забыли августовское поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

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    • В своем последнем матче клуб потерял очки, хотя соперник был не из простых и игра прошла на выезде. В ней андалузцы, которые скорее борются за выживание, увезли ничью 0:0.

    На сегодня у гостей беспроигрышная серия в шесть поединков при четырех ничьих кряду в последних из них, так что хозяевам будет сложно победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 2,62. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 2,84, ничья — в 3,26.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,26, ведь в четырех последних матчах гостей был зафиксирован мировой исход.

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    «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лас-Пальмас» ничейную серию «Райо»?
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