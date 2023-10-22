«Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

В Примере канарцы за девять проведенных матчей заработали 11 баллов и находятся в турнирной таблице через одну строку ниже, чем предстоящий противник.

Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Райо Вальекано 1X2Новым игрокам 2.703.152.90Бонус$9500

Островитяне также в текущем первенстве выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения, но забили всего шесть мячей при восьми пропущенных.

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В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у хозяев отличная форма.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 13 очков в девяти встречах и лишь на два пункта уступает зоне еврокубков.

Фанаты «Пчел» не забыли августовское поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

В своем последнем матче клуб потерял очки, хотя соперник был не из простых и игра прошла на выезде. В ней андалузцы, которые скорее борются за выживание, увезли ничью 0:0.

На сегодня у гостей беспроигрышная серия в шесть поединков при четырех ничьих кряду в последних из них, так что хозяевам будет сложно победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 2,62. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 2,84, ничья — в 3,26.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,26, ведь в четырех последних матчах гостей был зафиксирован мировой исход.