«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.
В Примере канарцы за девять проведенных матчей заработали 11 баллов и находятся в турнирной таблице через одну строку ниже, чем предстоящий противник.
Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Райо Вальекано
Островитяне также в текущем первенстве выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения, но забили всего шесть мячей при восьми пропущенных.
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В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив одержал три победы при одном поражении, так что у хозяев отличная форма.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 13 очков в девяти встречах и лишь на два пункта уступает зоне еврокубков.
Фанаты «Пчел» не забыли августовское поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.
В своем последнем матче клуб потерял очки, хотя соперник был не из простых и игра прошла на выезде. В ней андалузцы, которые скорее борются за выживание, увезли ничью 0:0.
На сегодня у гостей беспроигрышная серия в шесть поединков при четырех ничьих кряду в последних из них, так что хозяевам будет сложно победить.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 2,62. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 2,84, ничья — в 3,26.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,26, ведь в четырех последних матчах гостей был зафиксирован мировой исход.