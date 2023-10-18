Сальвадор сыграет на своем поле с Мартиникой в рамках 4-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 18 октября, начало — в 04:00 мск. Сальвадор — Мартиника: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сальвадор

Эта команда уже обеспечила себе вылет из Лиги А. Такой исход сойдет за одну из главных неожиданностей Лиги наций КОНКАКАФ.

В трех турах Сальвадор не сумел разжиться очками. Причем забить удалось всего 2 мяча, а вот пропустила команда 6 раз.

В своем предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. Сальвадор на выезде минимально уступил как раз сборной Мартиники.

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Серия из трех поражений кряду не может не угнетать. А вот последняя победа случилась еще летом прошлого года.

В этом поединке номинальные хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, соперник еще имеет турнирную мотивацию.

Мартиника

Эта сборная еще имеет шансы на выход в плей-офф. Правда, для этого ей нужно выигрывать в этой встрече, ожидая осечки от панамцев.

На данный момент Мартиника набрала 6 очков. Вот только забила команда всего 2 мяча, пропустив в свои ворота на гол больше.

Правда, свои победы команда добыла в матчах с аутсайдерами. Мартиника минимально обыграла Кюрасао и Сальвадор.

В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Плюс ко всему, соперник уже лишен турнирной мотивации.

Сборной Мартиники явно необходимо рисковать. Да и вообще, из трех очных поединков с Сальвадором команда выиграла дважды при одной коллизии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сальвадора предлагают — 1.87.

На викторию Мартиники дают — 4.19, ничья оценена — в 3.40.

Сальвадорцы мотивированы напоследок хлопнуть дверью , да и соперник выглядит не столь монолитно.

Наш прогноз — Победа Сальвадора во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.