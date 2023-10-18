Сальвадор
Эта команда уже обеспечила себе вылет из Лиги А. Такой исход сойдет за одну из главных неожиданностей Лиги наций КОНКАКАФ.
В трех турах Сальвадор не сумел разжиться очками. Причем забить удалось всего 2 мяча, а вот пропустила команда 6 раз.
В своем предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. Сальвадор на выезде минимально уступил как раз сборной Мартиники.
Серия из трех поражений кряду не может не угнетать. А вот последняя победа случилась еще летом прошлого года.
В этом поединке номинальные хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, соперник еще имеет турнирную мотивацию.
Мартиника
Эта сборная еще имеет шансы на выход в плей-офф. Правда, для этого ей нужно выигрывать в этой встрече, ожидая осечки от панамцев.
На данный момент Мартиника набрала 6 очков. Вот только забила команда всего 2 мяча, пропустив в свои ворота на гол больше.
Правда, свои победы команда добыла в матчах с аутсайдерами. Мартиника минимально обыграла Кюрасао и Сальвадор.
В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Плюс ко всему, соперник уже лишен турнирной мотивации.
Сборной Мартиники явно необходимо рисковать. Да и вообще, из трех очных поединков с Сальвадором команда выиграла дважды при одной коллизии.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сальвадора предлагают — 1.87.
На викторию Мартиники дают — 4.19, ничья оценена — в 3.40.
Наш прогноз — Победа Сальвадора во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.