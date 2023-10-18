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    Сальвадор дожмет Мартинику

    Сальвадор — Мартиника. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 18 октября 2023 года

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    Сборная Сальвадора
    Сальвадор сыграет на своем поле с Мартиникой в рамках 4-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 18 октября, начало — в 04:00 мск. Сальвадор — Мартиника: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 18 Октября 2023 года
    Сальвадор
  • Сан-Сальвадор
    •  Сальвадор 04:00 Мартиника Мартиника
  • Фор-де-Франс
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    Сальвадор

    Эта команда уже обеспечила себе вылет из Лиги А. Такой исход сойдет за одну из главных неожиданностей Лиги наций КОНКАКАФ.

    В трех турах Сальвадор не сумел разжиться очками. Причем забить удалось всего 2 мяча, а вот пропустила команда 6 раз.

    В своем предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. Сальвадор на выезде минимально уступил как раз сборной Мартиники.

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    Серия из трех поражений кряду не может не угнетать. А вот последняя победа случилась еще летом прошлого года.

    В этом поединке номинальные хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Тем паче, соперник еще имеет турнирную мотивацию.

    Мартиника

    Эта сборная еще имеет шансы на выход в плей-офф. Правда, для этого ей нужно выигрывать в этой встрече, ожидая осечки от панамцев.

    На данный момент Мартиника набрала 6 очков. Вот только забила команда всего 2 мяча, пропустив в свои ворота на гол больше.

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    • Правда, свои победы команда добыла в матчах с аутсайдерами. Мартиника минимально обыграла Кюрасао и Сальвадор.

    В этом поединке гостям нужно исключительно побеждать. Плюс ко всему, соперник уже лишен турнирной мотивации.

    Сборной Мартиники явно необходимо рисковать. Да и вообще, из трех очных поединков с Сальвадором команда выиграла дважды при одной коллизии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сальвадора предлагают — 1.87.

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    На викторию Мартиники дают — 4.19, ничья оценена — в 3.40.

    Сальвадорцы мотивированы напоследок хлопнуть дверью, да и соперник выглядит не столь монолитно.

    Наш прогноз — Победа Сальвадора во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    Сальвадор — Мартиника: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Сальвадор дожмет Мартинику
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