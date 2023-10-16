Китай
Китайцы по игре традиционно выглядят симпатично. В контрольных матчах у команды получается добывать положительные результаты.
Вот только стабильности китайцам явно недостает. В матчах с крепкими соперниками Китай нередко испытывает заметные сложности.
Коэффициенты матча Китай — Узбекистан
В своем предыдущем поединке Китай добыл викторию. В контрольной встрече команда уверенно переиграла вьетнамцев (2:0).
А вот до того китайцы минимально уступили Сирии. А вот с Малайзией сборная Китая расписала лишь мировую (1:1).
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Китайцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника.
Узбекистан
Эта команда все никак не может квалифицироваться на Мундиаль. Узбеки сильны, однако в решающие моменты им чего-то не хватает.
В контрольных поединках Узбекистан преуспевает в атаке. Например, ничья с Мексикой вышла весьма результативной (3:3).
Свой последний поединок Узбекистан провел успешно. Команда в контрольном матче уверенно расправилась с Вьетнамом (2:0).
Вот только матчи с китайцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч выиграно три при двух поражениях.
В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Да и последний очный поединок принес узбекам успех (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Узбекистана предлагают — 2.52.
На викторию Китая дают — 2.93, ничья оценена — в 3.13.
Наш прогноз — Победа Узбекистана. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.23.