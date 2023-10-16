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    Сможет ли Узбекистан одолеть китайцев?

    Китай — Узбекистан. Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Узбекистан
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    Элдор Шомуродов
    Китай сыграет на своем поле с Узбекистаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 октября, начало — в 13:00 мск. Китай — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Октября 2023 года
    Китай
  • Пекин
    •  Китай 14:35 Узбекистан Узбекистан
  • Ташкент
    •

    Китай

    Китайцы по игре традиционно выглядят симпатично. В контрольных матчах у команды получается добывать положительные результаты.

    Вот только стабильности китайцам явно недостает. В матчах с крепкими соперниками Китай нередко испытывает заметные сложности.

    Коэффициенты матча Китай — Узбекистан

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    В своем предыдущем поединке Китай добыл викторию. В контрольной встрече команда уверенно переиграла вьетнамцев (2:0).

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    А вот до того китайцы минимально уступили Сирии. А вот с Малайзией сборная Китая расписала лишь мировую (1:1).

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Китайцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

    Узбекистан

    Эта команда все никак не может квалифицироваться на Мундиаль. Узбеки сильны, однако в решающие моменты им чего-то не хватает.

    В контрольных поединках Узбекистан преуспевает в атаке. Например, ничья с Мексикой вышла весьма результативной (3:3).

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    • Свой последний поединок Узбекистан провел успешно. Команда в контрольном матче уверенно расправилась с Вьетнамом (2:0).

    Вот только матчи с китайцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч выиграно три при двух поражениях.

    В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Да и последний очный поединок принес узбекам успех (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Узбекистана предлагают — 2.52.

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    На викторию Китая дают — 2.93, ничья оценена — в 3.13.

    Узбеки отлично атакуют, и наверняка постараются проявить свои лучшие качества в матче с крепким оппонентом.

    Наш прогноз — Победа Узбекистана. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.23.

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    Китай — Узбекистан: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Узбекистан одолеть китайцев?
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