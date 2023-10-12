Австрия (до 21 года)
От молодежной сборной Австрии ждут очередной победы. Команда находится в оптимальной форме. В домашней встрече есть возможность порадовать своих поклонников хорошей игрой.
Австрийцы удачно начали квалификацию ЧЕ, набрав в двух матчах четыре очка. Команда сыграла вничью с Кипром (1:1), а потом в родных стенах победила Боснию и Герцеговину (2:0).
У Австрии организованный коллектив. Футболисты соблюдают дисциплину в обороне. В трех последних встречах команда за 90 минут ни разу не пропускала больше одного гола.
На своем поле австрийцы редко оступаются. После домашнего поражения от Финляндии, которое случилось 3 июня 2022 года, одержаны пять побед в шести играх. В предстоящем матче хозяева также настроены выиграть.
Норвегия (до 21 года)
Результативность Норвегии в отборочном турнире молодежного ЧЕ впечатляет. Атака выглядит прекрасно. В двух встречах было забито 14 голов.
Ранее Норвегия (до 21 года) играла с Сан-Марино и Латвией. Соперники ничего не смогли противопоставить скандинавской команде. Норвежцы одержали две разгромные победы с одинаковым счетом 7:0.
Норвегии попалась непростая отборочная группа. Команда борется за выход на молодежный ЧЕ с Ирландией, Италией, Латвией и Турцией (Сан-Марино, при всем уважении, в счет брать не стоит). После двух туров скандинавы с шестью очками находятся на первом месте.
Текущая выигрышная серия молодежной сборной Норвегии составляет три матча. Но вряд ли произойдет четвертая виктория. Одолеть Австрию на ее поле — очень непростая задача.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австрии (до 21 года) можно поставить за 1.89. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.85. Ничья оценена — в 3.55.
В товарищеском матче тренеры могут поэкспериментировать с составами. Но не исключено, что у кого-то просто может не пойти игра.
Можно сделать ставку на то, что одна из команд не забьет с коэффициентом 2.23.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.71.