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    Одна из команд за 90 минут не сможет поразить ворота соперника

    Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года). Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
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    Сборная Норвегии (до 21 года)
    12 октября в товарищеском матче сыграют молодежные сборные Австрии и Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австрия (до 21 года)

    От молодежной сборной Австрии ждут очередной победы. Команда находится в оптимальной форме. В домашней встрече есть возможность порадовать своих поклонников хорошей игрой.

    Австрийцы удачно начали квалификацию ЧЕ, набрав в двух матчах четыре очка. Команда сыграла вничью с Кипром (1:1), а потом в родных стенах победила Боснию и Герцеговину (2:0).

    У Австрии организованный коллектив. Футболисты соблюдают дисциплину в обороне. В трех последних встречах команда за 90 минут ни разу не пропускала больше одного гола.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле австрийцы редко оступаются. После домашнего поражения от Финляндии, которое случилось 3 июня 2022 года, одержаны пять побед в шести играх. В предстоящем матче хозяева также настроены выиграть.

    Норвегия (до 21 года)

    Результативность Норвегии в отборочном турнире молодежного ЧЕ впечатляет. Атака выглядит прекрасно. В двух встречах было забито 14 голов.

    Ранее Норвегия (до 21 года) играла с Сан-Марино и Латвией. Соперники ничего не смогли противопоставить скандинавской команде. Норвежцы одержали две разгромные победы с одинаковым счетом 7:0.

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  • 06/10/2023

    • Норвегии попалась непростая отборочная группа. Команда борется за выход на молодежный ЧЕ с Ирландией, Италией, Латвией и Турцией (Сан-Марино, при всем уважении, в счет брать не стоит). После двух туров скандинавы с шестью очками находятся на первом месте.

    Текущая выигрышная серия молодежной сборной Норвегии составляет три матча. Но вряд ли произойдет четвертая виктория. Одолеть Австрию на ее поле — очень непростая задача.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австрии (до 21 года) можно поставить за 1.89. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.85. Ничья оценена — в 3.55.

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    В товарищеском матче тренеры могут поэкспериментировать с составами. Но не исключено, что у кого-то просто может не пойти игра.

    Можно сделать ставку на то, что одна из команд не забьет с коэффициентом 2.23.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.71.

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    Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года): прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Одна из команд за 90 минут не сможет поразить ворота соперника
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