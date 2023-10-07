«Бернли» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка в шести матчах.

Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в семи поединках отличились шестью результативными выстрелами.

Коэффициенты матча Бёрнли — Челси 1X2Новым игрокам 4.904.051.70Бонус$9500

На позапрошлой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

Все прогнозы на АПЛ

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому набрал неплохую форму.

«Челси»

«Челси» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в семи турах лишь восемь очков.

Градус напряжения вокруг «Челси» просто зашкаливает. Любые неудачи «Синих» обсуждают в контексте невероятных трансферных историй клуба.

На позапрошлой неделе команда Маурисио Почеттино успокоила болельщиков, выиграв у «Брайтона» (1:0) в Кубке лиги.

Сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, поскольку в прошлом туре был обыгран «Фулхэм», так что гости, похоже, приходят в себя.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Бернли» оценивается в 4,83, ничья — в 4,04.

В пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет 1-й тайм и матч за 2,42, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.