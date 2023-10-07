«Бернли»
Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка в шести матчах.
Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в семи поединках отличились шестью результативными выстрелами.
Коэффициенты матча Бёрнли — Челси
На позапрошлой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому набрал неплохую форму.
«Челси»
«Челси» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в семи турах лишь восемь очков.
Градус напряжения вокруг «Челси» просто зашкаливает. Любые неудачи «Синих» обсуждают в контексте невероятных трансферных историй клуба.
На позапрошлой неделе команда Маурисио Почеттино успокоила болельщиков, выиграв у «Брайтона» (1:0) в Кубке лиги.
Сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, поскольку в прошлом туре был обыгран «Фулхэм», так что гости, похоже, приходят в себя.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Бернли» оценивается в 4,83, ничья — в 4,04.
В пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.
Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет 1-й тайм и матч за 2,42, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.