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    Поднимется ли «Челси» в топ-10?

    «Бернли» — «Челси». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Челси»
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    «Челси» выиграл два последних матча
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Бернли»

    Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает третье с конца место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка в шести матчах.

    Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в семи поединках отличились шестью результативными выстрелами.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Челси

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    На позапрошлой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение, поэтому набрал неплохую форму.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в семи турах лишь восемь очков.

    Градус напряжения вокруг «Челси» просто зашкаливает. Любые неудачи «Синих» обсуждают в контексте невероятных трансферных историй клуба.

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    • На позапрошлой неделе команда Маурисио Почеттино успокоила болельщиков, выиграв у «Брайтона» (1:0) в Кубке лиги.

    Сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка, поскольку в прошлом туре был обыгран «Фулхэм», так что гости, похоже, приходят в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,71. Успех «Бернли» оценивается в 4,83, ничья — в 4,04.

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    В пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет 1-й тайм и матч за 2,42, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.

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    «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Челси» в топ-10?
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