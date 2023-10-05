В четверг, 5 октября АЗ из Нидерланд на своём поле примет польскую «Легию». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 22:00 (мск). АЗ Алкмаар — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ Алкмаар

Первый тур для «Алкмаара» в Лише конференций прошел с обилием забитых голов. Однако очки в стартовой игре клуб из Нидерланд так и не заработал. В матче против боснийского «Зриньски» — АЗ потерпел поражение со счётом 3:4.

Хотя АЗ вел в счете с разницей в три мяча. Еще в первом тайме в составе нидерландского коллектива голами отметились Мирон ван Бредероде, Свен Мийнанс и Дани де Вит. Но во второй половине матча боснийцам удалось переломить ход встречи — «Зриньски» ответил 4-мя голами.

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Легия 1X2Новым игрокам 1.674.105.20Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Нидерланд АЗ занимает второе место, набрав 19 очков. От лидера — ПСВ футболисты «Алкмаара» отстают на 2 очка.

В матче 7-го тура высшего дивизиона АЗ на своем поле разгромил «Фортуну Ситтард» (4:0).

«Легия»

В чемпионате Польши «Легия» занимает вторую строчку, в активе клуба 20 баллов. На два очка больше только у лидера первенства — команды «Шлёнск».

«Легия» упустила возможность возглавить польский чемпионат, уступив в 10 туре клубу «Ягеллония Белосток» (0:2).

В Лиге конференций у польского коллектива дела идут хорошо. В первом туре «Легия» переиграла «Астон Виллу» (3:2).

В предстоящей игре против АЗ в составе «Легии» не смогут сыграть Рафал Аугустыняк и Бартог Капустка. У футболистов мышечная травма и травма колена соответственно.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу АЗ можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.10, а на победу «Легии» — в 4.66.

Прогноз: Атакующая линия АЗ и «Легии» в превосходном состоянии. Не исключаем яркой игры с забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: «Легия» уже удивила «Астон Виллу», намерена ошарашить и АЗ. И то, что поляки просто так не отдадут победу — это понятно. Можем рискнуть в пользу плюсовой форы польского клуба.

Альтернативная ставка: Фора «Легии» (+1) с коэффициентом 1.83.