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    Наберет ли «Алкмаар» первые очки в Лиге конференций?

    АЗ Алкмаар — «Легия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет Е, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЗ Алкмаар — «Легия»
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    «Зриньски» — АЗ
    В четверг, 5 октября АЗ из Нидерланд на своём поле примет польскую «Легию». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 22:00 (мск). АЗ Алкмаар — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 05 Октября 2023 года
    АЗ Алкмар
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    •  АЗ Алкмар 22:00 Легия Легия
  • Варшава
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    АЗ Алкмаар

    Первый тур для «Алкмаара» в Лише конференций прошел с обилием забитых голов. Однако очки в стартовой игре клуб из Нидерланд так и не заработал. В матче против боснийского «Зриньски» — АЗ потерпел поражение со счётом 3:4.

    Хотя АЗ вел в счете с разницей в три мяча. Еще в первом тайме в составе нидерландского коллектива голами отметились Мирон ван Бредероде, Свен Мийнанс и Дани де Вит. Но во второй половине матча боснийцам удалось переломить ход встречи — «Зриньски» ответил 4-мя голами.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Легия

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  • 1.674.105.20Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Нидерланд АЗ занимает второе место, набрав 19 очков. От лидера — ПСВ футболисты «Алкмаара» отстают на 2 очка.

    В матче 7-го тура высшего дивизиона АЗ на своем поле разгромил «Фортуну Ситтард» (4:0).

    «Легия»

    В чемпионате Польши «Легия» занимает вторую строчку, в активе клуба 20 баллов. На два очка больше только у лидера первенства — команды «Шлёнск».

    «Легия» упустила возможность возглавить польский чемпионат, уступив в 10 туре клубу «Ягеллония Белосток» (0:2).

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    • В Лиге конференций у польского коллектива дела идут хорошо. В первом туре «Легия» переиграла «Астон Виллу» (3:2).

    В предстоящей игре против АЗ в составе «Легии» не смогут сыграть Рафал Аугустыняк и Бартог Капустка. У футболистов мышечная травма и травма колена соответственно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу АЗ можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.10, а на победу «Легии» — в 4.66.

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    Прогноз: Атакующая линия АЗ и «Легии» в превосходном состоянии. Не исключаем яркой игры с забитыми мячами.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: «Легия» уже удивила «Астон Виллу», намерена ошарашить и АЗ. И то, что поляки просто так не отдадут победу — это понятно. Можем рискнуть в пользу плюсовой форы польского клуба.

    Альтернативная ставка: Фора «Легии» (+1) с коэффициентом 1.83.

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    АЗ Алкмаар — «Легия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Алкмаар» первые очки в Лиге конференций?
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