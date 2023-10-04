«Атлетико»
«Атлетико» уже успел стартовать в Лиге чемпионов. «Матрасники» на выезде сыграли вничью с римским «Лацио» (1:1), пропустив на последней добавленной минуте от вратаря соперников.
Мадридцы не лучшим образом стартовали в новом сезоне. Команда из столицы Испании провела семь матчей, в которых добыла пять побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.
Коэффициенты матча Атлетико — Фейеноорд
В итоге столичная команда имеет в своем активе 16 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Дружина Симеоне на пять баллов отстает от лидирующего «Реала».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах в последних из них, так что хозяева — явный фаворит встречи.
«Фейеноорд»
В первом раунде группового раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» одержал победу. На своем поле роттердамцы обыграли «Селтик» (2:0) и стали лидером квартета.
Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.
В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает четвертое место по итогам семи туров с отставанием в четыре балла от лидирующего ПСВ.
На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в восемь поединков при шести победах в последних из них, так что у гостей есть шансы не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Фейеноорда» оценивается в 5,21, ничья — в 4,03.
В шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,83, поскольку в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.