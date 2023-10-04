4 октября в Мадриде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Атлетико» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» уже успел стартовать в Лиге чемпионов. «Матрасники» на выезде сыграли вничью с римским «Лацио» (1:1), пропустив на последней добавленной минуте от вратаря соперников.

Мадридцы не лучшим образом стартовали в новом сезоне. Команда из столицы Испании провела семь матчей, в которых добыла пять побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

Коэффициенты матча Атлетико — Фейеноорд 1X2Новым игрокам 1.654.105.50Бонус$9500

В итоге столичная команда имеет в своем активе 16 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Дружина Симеоне на пять баллов отстает от лидирующего «Реала».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах в последних из них, так что хозяева — явный фаворит встречи.

«Фейеноорд»

В первом раунде группового раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» одержал победу. На своем поле роттердамцы обыграли «Селтик» (2:0) и стали лидером квартета.

Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает четвертое место по итогам семи туров с отставанием в четыре балла от лидирующего ПСВ.

На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в восемь поединков при шести победах в последних из них, так что у гостей есть шансы не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Фейеноорда» оценивается в 5,21, ничья — в 4,03.

В шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,83, поскольку в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.