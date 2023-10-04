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    Есть ли шансы у «Фейе» сдержать «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    «Атлетико» — фаворит матча
    4 октября в Мадриде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Атлетико» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 04 Октября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 19:45 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига чемпионов. Группа E
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    «Атлетико»

    «Атлетико» уже успел стартовать в Лиге чемпионов. «Матрасники» на выезде сыграли вничью с римским «Лацио» (1:1), пропустив на последней добавленной минуте от вратаря соперников.

    Мадридцы не лучшим образом стартовали в новом сезоне. Команда из столицы Испании провела семь матчей, в которых добыла пять побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

    Коэффициенты матча Атлетико — Фейеноорд

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  • 1.654.105.50Бонус$9500
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    В итоге столичная команда имеет в своем активе 16 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Дружина Симеоне на пять баллов отстает от лидирующего «Реала».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах в последних из них, так что хозяева — явный фаворит встречи.

    «Фейеноорд»

    В первом раунде группового раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» одержал победу. На своем поле роттердамцы обыграли «Селтик» (2:0) и стали лидером квартета.

    Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

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    • В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает четвертое место по итогам семи туров с отставанием в четыре балла от лидирующего ПСВ.

    На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в восемь поединков при шести победах в последних из них, так что у гостей есть шансы не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Фейеноорда» оценивается в 5,21, ничья — в 4,03.

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    В шести из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,83, поскольку в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Атлетико» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Есть ли шансы у «Фейе» сдержать «Атлетико»?
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