«Урал» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Эта команда в Кубке выглядит не столь выгодно. Правда, уж в тройку-то в своей группе «Урал» должен выйти!

Главной проблемой команды Виктора Гончаренко является слабый уровень реализации. В 4 матчах Кубка России забито всего 3 мяча.

Коэффициенты матча Урал — Рубин 1X2Новым игрокам 2.203.453.45Бонус$9500

Свой предыдущий поединок «Урал» может записать себе в актив. Подопечные Гончаренко на выезде расписали мировую с «Ростовом» (2:2).

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Осенний цикл команде откровенно не удается. Да и последняя виктория случилась еще полтора месяца назад.

«Урал» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Трибуны родной арены явно погонят команду вперед.

«Рубин»

Эта команда проводит сезон крайне неудачно, борясь лишь за выживание в РПЛ. «Рубин» сейчас пребывает на 13 месте.

Казанцы имеют огромные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущено уже 20 мячей в 10 матчах.

Минувший тур принес команде очередное разочарование. Казанцы дома по всем статьям уступили «Краснодару» (0:2).

А вот в Кубке России дела у команды обстоят неважно. Она замыкает турнирную таблицу своего квартета, набрав всего 4 очка.

И уж точно «Рубин» будет активен в атаке. Казанцы не намерены жертвовать Кубком, да и позиции Рашида Рахимова на тренерском мостике не крепки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.16.

На викторию «Рубина» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.38.

Обе команды мотивированы подняться в дуэт лидеров группы , так что наверняка предстоит обоюдоострый поединок.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.48.