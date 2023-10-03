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    «Урал» — «Рубин». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Рубин»
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    Юрий Дюпин
    «Урал» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 03 Октября 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:00 Рубин Рубин
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    «Урал»

    Эта команда в Кубке выглядит не столь выгодно. Правда, уж в тройку-то в своей группе «Урал» должен выйти!

    Главной проблемой команды Виктора Гончаренко является слабый уровень реализации. В 4 матчах Кубка России забито всего 3 мяча.

    Коэффициенты матча Урал — Рубин

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  • 2.203.453.45Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок «Урал» может записать себе в актив. Подопечные Гончаренко на выезде расписали мировую с «Ростовом» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Осенний цикл команде откровенно не удается. Да и последняя виктория случилась еще полтора месяца назад.

    «Урал» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Трибуны родной арены явно погонят команду вперед.

    «Рубин»

    Эта команда проводит сезон крайне неудачно, борясь лишь за выживание в РПЛ. «Рубин» сейчас пребывает на 13 месте.

    Казанцы имеют огромные проблемы с надежностью тылов. В чемпионате пропущено уже 20 мячей в 10 матчах.

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    • Минувший тур принес команде очередное разочарование. Казанцы дома по всем статьям уступили «Краснодару» (0:2).

    А вот в Кубке России дела у команды обстоят неважно. Она замыкает турнирную таблицу своего квартета, набрав всего 4 очка.

    И уж точно «Рубин» будет активен в атаке. Казанцы не намерены жертвовать Кубком, да и позиции Рашида Рахимова на тренерском мостике не крепки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Рубина» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.38.

    Обе команды мотивированы подняться в дуэт лидеров группы, так что наверняка предстоит обоюдоострый поединок.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.48.

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