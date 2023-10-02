2 октября в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» сейчас находится на 10-м месте в таблице Серии А. Команда набрала 8 очков в шести встречах.

«Быки» неплохо играют в обороне. Во встречах с «Кальяри», «Дженоа» и «Салернитаной» клуб не пропустил ни одного мяча. Защитники стараются действовать очень дисциплинированно.

Коэффициенты матча Торино — Верона 1X2Новым игрокам 1.853.454.90Бонус$9500

Если взглянуть на статистику, то «Торино» удачно противостоит «Вероне». Последний раз «быки» проигрывали сопернику еще в 2018 году. Как будет на этот раз?

Все прогнозы на Серию А

У «Торино» есть хорошие шансы добиться успеха в домашнем матче. Команда заслуженно считается фаворитом. Сенсация вряд ли произойдет.

«Верона»

Игра «Вероны» оставляет желать лучшего. После отличных результатов в августе у команды начался спад.

«Верона» начала сезон с победы над «Асколи» в Кубке Италии. Потом в чемпионате Италии были обыграны «Эмполи» и «Рома». Но в сентябре что-то пошло не так.

В последних четырех матчах чемпионата Италии-2023/24 «Верона» потерпела три поражения. Была лишь одна ничья — с «Болоньей» (0:0).

В сентябре «Верона» за 360 игровых минут забила только один мяч. С такой игрой в атаке команда рискует опуститься в зону вылета. «Верона» постарается удачно начать октябрь, но увенчается ли попытка успехом?

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торино» можно поставить за 1.85. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.00. Ничья оценена — в 3.45.

Обе команды хотят завоевать очки. Но форма гостей оставляет желать лучшего.

Стоит сделать ставку на то, что «Торино» одержит победу с коэффициентом 1.85.

Еще один наш прогноз — в матче не смогут забить обе команды за 1.71.