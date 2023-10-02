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    «Быки» порадуют своих болельщиков в домашнем матче

    «Торино» — «Верона». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Верона»
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    Никола Влашич
    2 октября в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2023 года
    Торино
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    «Торино»

    «Торино» сейчас находится на 10-м месте в таблице Серии А. Команда набрала 8 очков в шести встречах.

    «Быки» неплохо играют в обороне. Во встречах с «Кальяри», «Дженоа» и «Салернитаной» клуб не пропустил ни одного мяча. Защитники стараются действовать очень дисциплинированно.

    Коэффициенты матча Торино — Верона

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.454.90Бонус$9500
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    Если взглянуть на статистику, то «Торино» удачно противостоит «Вероне». Последний раз «быки» проигрывали сопернику еще в 2018 году. Как будет на этот раз?

    Все прогнозы на Серию А

    У «Торино» есть хорошие шансы добиться успеха в домашнем матче. Команда заслуженно считается фаворитом. Сенсация вряд ли произойдет.

    «Верона»

    Игра «Вероны» оставляет желать лучшего. После отличных результатов в августе у команды начался спад.

    «Верона» начала сезон с победы над «Асколи» в Кубке Италии. Потом в чемпионате Италии были обыграны «Эмполи» и «Рома». Но в сентябре что-то пошло не так.

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    • В последних четырех матчах чемпионата Италии-2023/24 «Верона» потерпела три поражения. Была лишь одна ничья — с «Болоньей» (0:0).

    В сентябре «Верона» за 360 игровых минут забила только один мяч. С такой игрой в атаке команда рискует опуститься в зону вылета. «Верона» постарается удачно начать октябрь, но увенчается ли попытка успехом?

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торино» можно поставить за 1.85. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.00. Ничья оценена — в 3.45.

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    Обе команды хотят завоевать очки. Но форма гостей оставляет желать лучшего.

    Стоит сделать ставку на то, что «Торино» одержит победу с коэффициентом 1.85.

    Еще один наш прогноз — в матче не смогут забить обе команды за 1.71.

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    «Торино» — «Верона»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» порадуют своих болельщиков в домашнем матче
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