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    «Спартак» спокойно обыграет «Крылья Советов»?

    «Крылья Советов» — «Спартак». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат России 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Спартак»
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    Срджан Бабич
    Московский «Спартак» сыграет на выезде против самарских «Крыльев Советов» в десятом туре чемпионата России. Матч пройдет 1 октября в Самаре, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2023 года

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в девяти турах 18 очков.

    Беспроигрышная серия самарского клуба в рамках чемпионата составляет уже четыре матча.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Спартак

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    И на этом отрезке команда Игоря Осинькина одержала три победы. Правда, соперники были не самые опасные — «Балтика», «Факел» и «Сочи».

    Гостевая встреча с ЦСКА в середине месяца завершилась вничью — 2:2. И для «Крыльев Советов», которые уже к середине первого тайма дважды поразили ворота «армейцев», это обидный результат.

    Все прогнозы на РПЛ

    В контексте предстоящего матча важно обратить внимание на то, что «Крылья» еще ни разу не проигрывали на своем поле, набрав в пяти матчах 13 очков и забив 15 мячей.

    «Спартак»

    «Спартак» находится на четвертой строчке после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    Несмотря на волну критики, которая накрыла красно-белых в начале сентября, им все-таки удалось стабилизировать игру и вернуться в топ-4.

    И как ни странно, «Спартак» серьезно прибавил с тех пор, как Гильермо Абаскаль убрал из стартового состава Георгия Джикию.

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    • Это был довольно смелый шаг, испанец не побоялся подвинуть в сторону капитана команды, вместо которого теперь играет серб Срджан Бабич.

    Как итог — «Спартак» выиграл два предыдущих матча в РПЛ и при этом не пропустил ни одного мяча.

    Если взять отрезок из шести предыдущих матчей, то здесь у «Спартака» четыре победы и лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Крылья Советов» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Спартака» — за 2.37.

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    «Спартак» действительно пришел в себя, но и «Крылья» сейчас в порядке. Поэтому здесь все-таки логично рассмотреть ставки на голы, а не на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.

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    «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» спокойно обыграет «Крылья Советов»?
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