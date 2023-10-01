Московский «Спартак» сыграет на выезде против самарских «Крыльев Советов» в десятом туре чемпионата России. Матч пройдет 1 октября в Самаре, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в девяти турах 18 очков.

Беспроигрышная серия самарского клуба в рамках чемпионата составляет уже четыре матча.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Спартак 1X2Новым игрокам 2.903.702.35Бонус$9500

И на этом отрезке команда Игоря Осинькина одержала три победы. Правда, соперники были не самые опасные — «Балтика», «Факел» и «Сочи».

Гостевая встреча с ЦСКА в середине месяца завершилась вничью — 2:2. И для «Крыльев Советов», которые уже к середине первого тайма дважды поразили ворота «армейцев», это обидный результат.

Все прогнозы на РПЛ

В контексте предстоящего матча важно обратить внимание на то, что «Крылья» еще ни разу не проигрывали на своем поле, набрав в пяти матчах 13 очков и забив 15 мячей.

«Спартак»

«Спартак» находится на четвертой строчке после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

Несмотря на волну критики, которая накрыла красно-белых в начале сентября, им все-таки удалось стабилизировать игру и вернуться в топ-4.

И как ни странно, «Спартак» серьезно прибавил с тех пор, как Гильермо Абаскаль убрал из стартового состава Георгия Джикию.

Это был довольно смелый шаг, испанец не побоялся подвинуть в сторону капитана команды, вместо которого теперь играет серб Срджан Бабич.

Как итог — «Спартак» выиграл два предыдущих матча в РПЛ и при этом не пропустил ни одного мяча.

Если взять отрезок из шести предыдущих матчей, то здесь у «Спартака» четыре победы и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Крылья Советов» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Спартака» — за 2.37.

«Спартак» действительно пришел в себя, но и «Крылья» сейчас в порядке. Поэтому здесь все-таки логично рассмотреть ставки на голы, а не на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.