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    «Борнмут» — «Арсенал». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 30 сентября 2023 года

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    «Арсенал»
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Борнмут»

    Команда выдала совсем неудачный старт в нынешнем сезоне, занимая только 17-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 6-и туров. «Борнмут» еще имеет возможность выкарабкаться со дна таблицы, но для этого нужно начинать побеждать.

    «Борнмут» — одна из худших команд в лиге по результативности. «Вишни» забили всего 5 голов за 6 встреч при 11-и пропущенных. В последних матчах АПЛ «Борнмут» более менее начал забивать голы, но в первых 3-х турах все было совсем грустно.

    Коэффициенты матча Борнмут — Арсенал Лондон

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    Интересно, что за все 6 матчей Премьер-лиги команда ни разу не победила, по 3 раза сыграла вничью и проиграла. В последнем туре команда проиграла «Брайтону» (1:3), при счете 1:1 отдав игру во 2-м тайме.

    Все прогнозы на АПЛ

    В предстоящем матче «Борнмут» встретится с мощным «Арсеналом», который голоден до побед. Стоит обратить внимание на то, что у «канониров» отличная оборона, а «вишни» имеют проблемы в атаке. Смогут ли хозяева навязать свой футбол на чужой половине поля? Большой вопрос.

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты вполне неплохо начала нынешний сезон, но не настолько хорошо, чтобы войти даже в топ-3 АПЛ. «Арсенал» занимает 5-е место с 14-ю очками. «Канониры» отстают от «Манчестер Сити» (1-е место) всего лишь на 4 балла.

    У команды не самая лучшая атака в Премьер-лиге, у подопечных Артеты все сбалансированно. «Арсенал» пропустил только 6 голов за 6 встреч при 11-и забитых. В последних турах «канониры» пропускали много, но забили еще больше.

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    • В последних 3-х турах «Арсенал» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а также обыграл «Эвертон» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Интересно, что все 8 матчей во всех турнирах «канониры» ни разу не проиграли, лишь дважды сыграв вничью.

    Последняя очная встреча между «Арсеналом» и «Борнмутом» состоялась в марте этого года. В том матче «канониры» обыграли соперника со счетом 3:2, совершив камбэк с 0:2 и забив победный гол на 90+7-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Борнмута» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.78.

    «Арсенал» слишком хорош на старте сезона, а «Борнмут» еще в поиске своей игры. Можно предположить, что «канониры» одержат уверенную победу.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Арсенала» 2 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.90. Еще вариант для ставки — Победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.81.

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    «Борнмут» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» вновь попытаются подобраться к лидерам АПЛ
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