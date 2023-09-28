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    «Сельта» не оставит шансов «Алавесу»?

    «Сельта» — «Алавес». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 28 сентября 2023 года

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    «Сельта»
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 7-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 28-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Сельта» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2023 года
    Сельта
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    «Сельта»

    Команда далека от оптимальной формы, после 6-и туров находясь в зоне вылета на 18-й строчке с 4 очками в активе. «Сельте» не повезло с соперниками на старте сезона, поэтому есть надежда, что команда сможет нащупать свою игру.

    Игру команды точно нельзя назвать отвратительной. За исключением одного проигранного матча «Сельта» уступала максимум в один мяч. В частности, команда боролась до последнего с «Реалом», пропустив решающий гол только на 81-й минуте.

    Коэффициенты матча Сельта — Алавес

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    В матче против «Барселоны» «Сельта» и вовсе вела со счетом 2:0 к 81-й минуте, но умудрилась упустить свою преимущество, пропустив 3 гола подряд. Этот камбэк «сине-гранатовых» точно войдет в историю, как и провальная игра «Сельты» в концовке встречи.

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    В предстоящем матче команда встретится с соседом по турнирной таблице «Алавесом», который также не блещет результатами. Интересно, что «Сельта» проиграла все 3 домашних матча на старте чемпионата Испании.

    «Алавес»

    Эта команда только-только вернулась в Примеру из Сегунды, и уже показывает хоть какой-то результат. «Алавес» занимает 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

    Команда выдает неплохой старт, ведь за 6 матчей в нынешнем сезоне «Алавес» обыграл «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0), а в остальных матчах уступила.

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    • Стоит отметить, что команда забивала только в победных матчах, а в остальных 4-х встречах в графе забитых — ноль. К тому же, в последних турах «Алавес» заметно забуксовал, безнадежно проиграв «Райо Вальекано» и «Атлетику» с одинаковым счетом 0:2.

    В предстоящем матче команда будет мотивирована прервать серию поражений, но и тут есть загвостка. В нынешнем сезоне «Алавес» еще не забил ни одного гола на чужом поле, проиграв все 3 гостевых матча.

    В последних 5-и очных встречах «Алавес» стабильно проигрывал, забив за этот период только 2 гола. В 3-х встречах из 5-и «Сельта» добивалась сухой победы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Алавеса» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.65.

    «Алавес» играет из рук вон плохо в последних матчах и «Сельта» может этим воспользоваться. К тому же, хозяева будут мотивированы на положительный результат после обидного поражения от «Барселоны».

    Наш прогноз — В 1-м тайме забьет только «Сельта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Победа «Сельты» с форой (-1) за 2.30.

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    «Сельта» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. «Сельта» не оставит шансов «Алавесу»?
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