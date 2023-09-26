26 сентября в матче 7-го тура итальянской Серии В сыграют «Венеция» и «Палермо». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Венеция» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

Новый сезон складывается для «Венеции» отлично. Команде удается в каждом матче добиваться положительного результата.

Клуб провел шесть матчей. Одержаны три победы, еще три раза была зафиксирована ничья. Всего «Венеция» на данный момент набрала 12 очков.

Команда находится на втором месте в таблице Серии В. На первой строчке располагается «Парма». Отставание от лидера составляет два очка.

Календарь и таблица Серии А

Фанаты «Венеции» будут гнать команду вперед. Футболисты набрали отличную форму. В домашней встрече клуб постарается добиться еще одной победы.

«Палермо»

«Палермо» неплохо начал новый чемпионат. На данный момент в таблице команда располагается в топ-5.

22 сентября клуб потерпел первое поражение в Серии В. «Палермо» на своем поле уступил «Козенце» со счетом 0:1.

Сицилийская команда в нынешнем сезоне хорошо выступает в гостях. Ранее были одержаны победы над «Реджаной» (3:1) и «Асколи» (1:0). Кроме того, клуб сыграл вничью с «Бари» (0:0).

«Палермо» неплохо справляется в выездных матчах, но «Венеция» набрала отличный ход. Ожидается серьезная борьба. «Палермо» в случае победы может ворваться в лидирующую тройку Серии В.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Венеции» можно поставить за 2.34. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.31.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Но хозяева сейчас набрали очень хорошую форму.

Стоит сделать ставку на то, что «Венеция» одержит победу с коэффициентом 2.34.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.81.