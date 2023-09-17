«Реймс»
Хозяева провели насыщенную подготовку к сезону. У них за плечами шесть матчей, пять из которых завершились их победой.
После поражения от «Марселя» (1:2) в первом туре новго сезона Лиги 1 клуб победил «Клермон» (2:0) и «Монпелье» (3:1), а также сыграл вничью с «Мецом» (2:2).
Такие результаты позволяют «Реймсу» занимать пятое место в чемпионате. В случае победы он обойдет ПСЖ, у которого на один балл и матч больше.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а значит у него хорошие шансы взять три очка.
«Брест»
Команда неплохо начала новый сезон. Сейчас она находится на седьмом месте, набрав семь очков из 12 возможных.
«Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.
После двух стартовых побед над «Лансом» (3:2) и «Гавром» (2:1) клуб притормозил, в результате чего проиграл «Марселю» (0:2) и сыграл вничью с «Ренном» (0:0).
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив дважды победил, а в двух последних не выиграл, так что гостям сложно рассчитывать на три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Реймс», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Бреста» оценивается в 4,02, ничья — в 3,82.
В двух из трех последних матчей хозяева победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Реймс» выиграет за 1,89.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.