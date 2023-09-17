В воскресенье, 17 сентября, «Реймс» сыграет с «Брестом» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 16:00 мск. «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Хозяева провели насыщенную подготовку к сезону. У них за плечами шесть матчей, пять из которых завершились их победой.

После поражения от «Марселя» (1:2) в первом туре новго сезона Лиги 1 клуб победил «Клермон» (2:0) и «Монпелье» (3:1), а также сыграл вничью с «Мецом» (2:2).

Такие результаты позволяют «Реймсу» занимать пятое место в чемпионате. В случае победы он обойдет ПСЖ, у которого на один балл и матч больше.

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, а значит у него хорошие шансы взять три очка.

«Брест»

Команда неплохо начала новый сезон. Сейчас она находится на седьмом месте, набрав семь очков из 12 возможных.

«Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.

После двух стартовых побед над «Лансом» (3:2) и «Гавром» (2:1) клуб притормозил, в результате чего проиграл «Марселю» (0:2) и сыграл вничью с «Ренном» (0:0).

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив дважды победил, а в двух последних не выиграл, так что гостям сложно рассчитывать на три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реймс», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Бреста» оценивается в 4,02, ничья — в 3,82.

В двух из трех последних матчей хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Реймс» выиграет за 1,89.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,80, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.