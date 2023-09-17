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    Поднимется ли «Марсель» в топ-3?

    «Марсель» — «Тулуза». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Тулуза»
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    «Марсель» — фаворит игры
    В воскресенье, 17 сентября, «Марсель» сыграет с «Тулузой» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 18:05 мск. «Марсель» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Сентября 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 18:05 Тулуза Тулуза
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Марсель»

    Команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. Правда, новый сезон «Марсель» начал достаточно уверенно.

    В четырех первых турах марсельцы набрали 8 очков. Причем в этих поединках команда забила всего 7 мячей, пропустив в свои ворота четырежды.

    Коэффициенты матча Марсель — Тулуза

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    В минувшем туре Лиги 1 провансальцы потеряли очки. На выезде клуб сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и теперь занимает четвертое место с отставанием в два очка от лидера «Монако».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что у соперника есть шансы на очки.

    «Тулуза»

    Команда является крепким середняком Лиги 1, занимая 12-ю позицию в четырех очках от зоны вылета. «Тулуза» способна выдать отдельный яркий поединок.

    Стартовый поединок нового розыгрыша команда провела удачно. На своем поле «Тулуза» переиграла «Нант» (2:1).

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    • С тех пор клуб не брал трех очков. После домашней ничьей с ПСЖ (1:1) он проиграл на выезде «Страсбургу» (0:2) и снова довольствовался на своем поле миром — на сей раз с «Клермоном» (2:2).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении, так что у него немного шансов на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Тулузы» оценивается в 5,97, ничья — в 4,69.

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    Статус фаворита игры обещает, что хозяева могут повести в счете еще к перерыву.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,61, ведь хозяева фаворит, и в трех из пяти их последних матчей было забито больше 2,5 голов.

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    «Марсель» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Марсель» в топ-3?
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