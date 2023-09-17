В воскресенье, 17 сентября, «Марсель» сыграет с «Тулузой» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 18:05 мск. «Марсель» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. Правда, новый сезон «Марсель» начал достаточно уверенно.

В четырех первых турах марсельцы набрали 8 очков. Причем в этих поединках команда забила всего 7 мячей, пропустив в свои ворота четырежды.

Коэффициенты матча Марсель — Тулуза 1X2Новым игрокам 1.504.806.30Бонус$9500

В минувшем туре Лиги 1 провансальцы потеряли очки. На выезде клуб сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и теперь занимает четвертое место с отставанием в два очка от лидера «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что у соперника есть шансы на очки.

«Тулуза»

Команда является крепким середняком Лиги 1, занимая 12-ю позицию в четырех очках от зоны вылета. «Тулуза» способна выдать отдельный яркий поединок.

Стартовый поединок нового розыгрыша команда провела удачно. На своем поле «Тулуза» переиграла «Нант» (2:1).

С тех пор клуб не брал трех очков. После домашней ничьей с ПСЖ (1:1) он проиграл на выезде «Страсбургу» (0:2) и снова довольствовался на своем поле миром — на сей раз с «Клермоном» (2:2).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении, так что у него немного шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,52. Успех «Тулузы» оценивается в 5,97, ничья — в 4,69.

Статус фаворита игры обещает, что хозяева могут повести в счете еще к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,61, ведь хозяева фаворит, и в трех из пяти их последних матчей было забито больше 2,5 голов.