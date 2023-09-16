«Дженоа» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Генуэзская команда средне стартовала в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре «грифоны» в родных стенах крупно уступили «Фиорентине» (1:4), во втором матче на выезде взяли сенсационны верх над «Лацио» (1:0), а в третьем туре в гостях проиграли «Торино» (0:1).

В итоге в настоящий момент у команды из Генуи три очка, два забитых мяча и пять пропущенных. «Красно-синие» расположились на четырнадцатой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. Задачей команды является закрепиться в высшем дивизионе.

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Также «Дженоа» уже успела провести стартовый поединок Кубка Италии. В рамках 1/32 финала команда на своем поле устроила «перестрелку» с «Моденой», но все же смогла добиться победы с результатом 3:2.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом сезоне подопечные Альберто Джилардино выступили в Серии В, но смогли подняться в элитный дивизион. Они набрали 73 пункта в 38 матчах и заняли второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только «Фрозиноне».

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии начали защиту титула с двух побед. Сначала неаполитанцы на выезде разобрались с «Фрозиноне» (3:1), а затем в родных стенах справились с «Сассуоло» (2:0). А вот в третьем туре коллектив из Неаполя капитулировал перед римским «Лацио» (1:2).

В настоящий момент «голубые» находятся на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе шест очков. «Партенопейцы» на три балла отстают от лидирующих «Интера» и «Милана». На счету неаполитанской команды шесть забитых и три пропущенных мяча.

Прошлый сезон выдался для «маленьких ослов» очень удачным. «Наполи» впервые за долгое время стал чемпионом Италии. Причем, команда сделала это уверенно и досрочно. Она набрала 90 очков в 38 встречах и на целых 16 пунктов опередила второй «Лацио».

Летом в «Наполи» сменился тренер. На смену Лучано Спаллетти пришел Руди Гарсия. Несмотря на это, лидеров неаполитанцам удалось сохранить, поэтому стоит ожидать такого же мощного выступления как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Дженоа» дают 5.30, ничья оценена в 4.10.

Наши прогноз и ставка — победа «Наполи».

Также сделаем ставку на то, что обе команды в данном поединке смогут забить.