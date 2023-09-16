ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм» Деннис ШредерЛучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023 Марко ВерраттиНереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени
    Все новости спорта

    Сможет ли «Наполи» переиграть «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Наполи». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Серия А, 16 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи»
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Сентября 2023 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Дженоа»

    Генуэзская команда средне стартовала в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре «грифоны» в родных стенах крупно уступили «Фиорентине» (1:4), во втором матче на выезде взяли сенсационны верх над «Лацио» (1:0), а в третьем туре в гостях проиграли «Торино» (0:1).

    В итоге в настоящий момент у команды из Генуи три очка, два забитых мяча и пять пропущенных. «Красно-синие» расположились на четырнадцатой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. Задачей команды является закрепиться в высшем дивизионе.

    Коэффициенты матча Дженоа — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 5.404.051.65Бонус$9500
    •

    Также «Дженоа» уже успела провести стартовый поединок Кубка Италии. В рамках 1/32 финала команда на своем поле устроила «перестрелку» с «Моденой», но все же смогла добиться победы с результатом 3:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом сезоне подопечные Альберто Джилардино выступили в Серии В, но смогли подняться в элитный дивизион. Они набрали 73 пункта в 38 матчах и заняли второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только «Фрозиноне».

    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии начали защиту титула с двух побед. Сначала неаполитанцы на выезде разобрались с «Фрозиноне» (3:1), а затем в родных стенах справились с «Сассуоло» (2:0). А вот в третьем туре коллектив из Неаполя капитулировал перед римским «Лацио» (1:2).

    В настоящий момент «голубые» находятся на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе шест очков. «Партенопейцы» на три балла отстают от лидирующих «Интера» и «Милана». На счету неаполитанской команды шесть забитых и три пропущенных мяча.

  • Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • Поль Погба — на грани позорного завершения карьеры
  • 13/09/2023

    • Прошлый сезон выдался для «маленьких ослов» очень удачным. «Наполи» впервые за долгое время стал чемпионом Италии. Причем, команда сделала это уверенно и досрочно. Она набрала 90 очков в 38 встречах и на целых 16 пунктов опередила второй «Лацио».

    Летом в «Наполи» сменился тренер. На смену Лучано Спаллетти пришел Руди Гарсия. Несмотря на это, лидеров неаполитанцам удалось сохранить, поэтому стоит ожидать такого же мощного выступления как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Дженоа» дают 5.30, ничья оценена в 4.10.

    Наши прогноз и ставка — победа «Наполи».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в данном поединке смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Аддад Майя — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Саккари — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Таммека — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» переиграть «Дженоа»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры