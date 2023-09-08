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    У Шотландии не возникнет проблем в противостоянии с Кипром

    Кипр — Шотландия. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, отбор на чемпионат Европы 2024 года, 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Шотландия
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    сборная Шотландии
    8 сентября в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года сыграют сборные Кипра и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Кипр — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 08 Сентября 2023 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 21:45 Шотландия Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
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    Кипр

    Киприоты пока разочаровывают своих болельщиков. Команда провалила старт отбора на Евро-2024. В трех играх было зафиксировано три поражения.

    Нужно срочно исправлять ситуацию. Но наверстывать упущенное будет крайне сложно. Тем не менее, в домашнем матче шансы на положительный результат возрастают.

    Коэффициенты матча Кипр — Шотландия

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    Ранее в квалификации Евро-2024 Кипр проиграл Шотландии (0:3). В июне команда уступила Грузии (1:2) и Норвегии (1:3). На данный момент сборная Кипра замыкает турнирную таблицу.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Киприотам нужно лучше играть в атаке. В трех предыдущих матчах отбора было забито лишь два гола. При этом пропущено 8 мячей. В обороне у Кипра царит настоящий хаос.

    Шотландия

    Сборная Шотландии отлично начала отборочный цикл к Евро-2024. Все четыре матча были выиграны. Болельщики верят, что эта серия продолжится как можно дольше.

    На данный момент шотландцы лидируют в своей таблице. В активе команды 12 очков. Шотландия в четырех встречах забила 9 мячей и пропустила лишь однажды.

    В марте на старте отборочного цикла шотланды дома победили Кипр (3:0) и Испанию (2:0). В июне команда взяла верх над Норвегией (2:1) и Грузией (2:0).

    В предстоящей встрече у хозяев немного шансов добиться успеха. Нужно отметить, что Шотландия выиграла все 8 матчей против Кипра. При этом шотландцам удавалось забивать минимум по два гола.

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Шотландии можно поставить за 1.28. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 12.09. Ничья оценена — в 5.60.

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    Шотландцы ни разу не имели проблем в матчах с Кипром. Предстоящая встреча не станет исключением. Стоит сделать ставку на победу Шотландии с форой (-1.5) гола.

    Кипр будет действовать вторым номером. Но турнирное положение команды заставит ее идти в атаку — отступать дальше некуда. Шотландцы наверняка воспользуются проблемами Кипра в обороне. Наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола.

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