8 сентября в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года сыграют сборные Кипра и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Кипр — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Киприоты пока разочаровывают своих болельщиков. Команда провалила старт отбора на Евро-2024. В трех играх было зафиксировано три поражения.

Нужно срочно исправлять ситуацию. Но наверстывать упущенное будет крайне сложно. Тем не менее, в домашнем матче шансы на положительный результат возрастают.

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Ранее в квалификации Евро-2024 Кипр проиграл Шотландии (0:3). В июне команда уступила Грузии (1:2) и Норвегии (1:3). На данный момент сборная Кипра замыкает турнирную таблицу.

Календарь и таблица Евро-2024

Киприотам нужно лучше играть в атаке. В трех предыдущих матчах отбора было забито лишь два гола. При этом пропущено 8 мячей. В обороне у Кипра царит настоящий хаос.

Шотландия

Сборная Шотландии отлично начала отборочный цикл к Евро-2024. Все четыре матча были выиграны. Болельщики верят, что эта серия продолжится как можно дольше.

На данный момент шотландцы лидируют в своей таблице. В активе команды 12 очков. Шотландия в четырех встречах забила 9 мячей и пропустила лишь однажды.

В марте на старте отборочного цикла шотланды дома победили Кипр (3:0) и Испанию (2:0). В июне команда взяла верх над Норвегией (2:1) и Грузией (2:0).

В предстоящей встрече у хозяев немного шансов добиться успеха. Нужно отметить, что Шотландия выиграла все 8 матчей против Кипра. При этом шотландцам удавалось забивать минимум по два гола.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Шотландии можно поставить за 1.28. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 12.09. Ничья оценена — в 5.60.

Шотландцы ни разу не имели проблем в матчах с Кипром. Предстоящая встреча не станет исключением. Стоит сделать ставку на победу Шотландии с форой (-1.5) гола.

Кипр будет действовать вторым номером. Но турнирное положение команды заставит ее идти в атаку — отступать дальше некуда. Шотландцы наверняка воспользуются проблемами Кипра в обороне. Наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола.