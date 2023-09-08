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    Босния и Герцеговина вернется к победам

    Босния и Герцеговина — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 8 сентября 2023 года

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    Босния и Герцеговина — фаворит матча
    8 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Боснии и Герцеговины сыграет против сборной Лихтенштейна. Игра начнется в 21:45 по мск. Босния и Герцеговина — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 08 Сентября 2023 года

    Босния и Герцеговина

    Боснийцы имеют неплохой по именам подбор игроков. Фактически во всех линиях имеются квалифицированные исполнители, играющие в крепких европейских клубах.

    Босния и Герцеговина набрала 3 очка в четырех стартовых турах отбора и занимает 4-ю строчку. Все еще ожидается, что команда будет сражаться за 2-е место в группе.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Лихтенштейн

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  • 1.0516.0078.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке Босния и Герцеговина откровенно провалилась. На своем поле команда потерпела сенсационное поражение от Люксембурга (0:2).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В трех последних поединках коллектив проиграл и выиграл лишь раз в пяти последних матчах при четырех поражениях, поэтому находится в плохой форме.

    Лихтенштейн

    Команда традиционно борется лишь за свой престиж. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.

    Вот и сейчас Лихтенштейну уготована роль поставщика очков. Однако пощипать кого-то команда способна.

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    • Четыре стартовых тура отбора сложились для команды неудачно. На выезде она разгромно уступила Португалии (0:4) и Люксембургу (0:2), а дома — Испандии (0:7), а также минимально уступила Словакии (0:1).

    В 17 последних поединках во всех турниорах коллектив потерпел поражение, так что у него мизерные шансы избежать очередной неудачи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Боснию и Герцеговину, коэффициент на победу которой равен 1,02. Успех Лихтенштейна оценивается в 50,00, ничья — в 20,00.

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    В 10 из 12 последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,45.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 4,25, ведь в шести из восьми последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    Босния и Герцеговина — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Босния и Герцеговина вернется к победам
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