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    Создаст ли «Гавр» проблемы «Лорьяну»?

    «Гавр» — «Лорьян». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Лорьян»
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    «Лорьян» занимает 7-е место
    «Гавр» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:00 мск. «Гавр» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Сентября 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 16:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

    В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2). Во втором поединке Лиги 1 клуб потерпел пока что единственное поражение — от «Бреста» (1:2).

    Коэффициенты матча Гавр — Лорьян

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    Наконец, в последнем туре нормандцы разошлись миром с «Ренном» (2:2) на выезде. На сегодня у них 14-е место с отставанием в один балл от зоны вылета.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива восемь поединков кряду без побед при шести поражениях и двух ничьих, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.

    «Лорьян»

    По итогам трех туров «Лорьян» набрал пять очков и занимает седьмое место. Клуб дважды сыграл вничью — с ПСЖ (0:0) и «Ниццей» (1:1), а также разгромил «Лилль» (4:1).

    В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки.

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    • «Лорьян» не сидел в сторонке и провел 5 товарищеских встреч летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.

    Победа в прошлом туре прервала серию коллектива из трех поединков без побед при двух ничьих и одном поражении, так что его форма явно лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лорьян», коэффициент на победу которого равен 2,71. Успех «Гавра» оценивается в 2,73, ничья — в 3,28.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,23.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,91, ведь в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Гавр» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Гавр» проблемы «Лорьяну»?
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