«Гавр» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:00 мск. «Гавр» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

Команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2). Во втором поединке Лиги 1 клуб потерпел пока что единственное поражение — от «Бреста» (1:2).

Коэффициенты матча Гавр — Лорьян 1X2Новым игрокам 2.803.152.75Бонус$9500

Наконец, в последнем туре нормандцы разошлись миром с «Ренном» (2:2) на выезде. На сегодня у них 14-е место с отставанием в один балл от зоны вылета.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива восемь поединков кряду без побед при шести поражениях и двух ничьих, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.

«Лорьян»

По итогам трех туров «Лорьян» набрал пять очков и занимает седьмое место. Клуб дважды сыграл вничью — с ПСЖ (0:0) и «Ниццей» (1:1), а также разгромил «Лилль» (4:1).

В прошлом сезоне команда являлась крепким середняком в Лиге 1, но в этом году «Лорьян» попытается подняться повыше 10-й строчки.

«Лорьян» не сидел в сторонке и провел 5 товарищеских встреч летом, результаты которых не могут не радовать. За этот период команда проиграла только «Борнмуту» (0:2), дважды сыграла вничью и столько же раз победила.

Победа в прошлом туре прервала серию коллектива из трех поединков без побед при двух ничьих и одном поражении, так что его форма явно лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лорьян», коэффициент на победу которого равен 2,71. Успех «Гавра» оценивается в 2,73, ничья — в 3,28.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,23.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,91, ведь в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.