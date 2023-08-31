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    «Легия» — «Митьюлланд». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Лига конференций, 31 августа 2023 года

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    «Легия»
    В Варшаве на стадионе Войска Польского в ответном поединке финальной стадии квалификации Лиги конференций местная «Легия» сыграет против датского «Митьюлланда». Поединок состоится 31 августа и начнется в 22:00 по мск. «Легия» — «Митьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Легия
  • Варшава
    •  Легия 22:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    «Легия»

    Неделю тому назад эти команды в Дании выдали матч-триллер, расписав мировую со счетом 3:3. Хозяева трижды выходили вперед в этой игре, но поляки каждый раз находили силы отыгрываться.

    Вообще для «Легии» в этом турнире все матчи складываются непросто. Так, на второй стадии отбора она с трудом прошла казахский «Ордабасы», сыграв в первой игре 2:2 на выезде и победив затем дома 3:2.

    Коэффициенты матча Легия — Мидтьюлланн

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    На предыдущем этапе коллектив из Варшавы выдал невероятное противостояние с венской «Аустрией». Дома «армейцы» проиграли со счетом 1:2, но на выезде смогли победить 5:3, забив решающий гол аж не 11-й компенсированной минуте поединка.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что в этом сезоне «Легия» проиграла только один матч из десяти проведенных во всех турнирах. В чемпионате Польши она идет среди лидеров.

    «Митьюлланд»

    «Митьюлланд» также по пути до этой стадии Лиги конференций убрал со своего пути двоих соперников, то же имея трудности на каждом этапе.

    Сперва клуб из города Хернинг не без проблем прошел люксембургский «Прогресс», обыграв его в первой игре дома 2:0, но в ответке проиграл в основное время с таким же счетом и забив решающий гол в овертайме.

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    • Затем «датские волки» оказались сильнее в противостоянии с кипрской «Омонией». В первой игре на выезде они уступили 0:1, но дома смогли взять убедительный реванш — 5:1.

    В чемпионате Дании «Митьюлланд» после шести туров идет в середине турнирной таблицы, выиграв три игры при таком же количестве поражений.

    В противостоянии этих коллективов насчитывается три поединка, в которых они по разу обыграли друг друга и расписали одну мировую.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Легии» — 1.96, победа «Митьюлланда» — 3.85, ничья — 3.75.

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    Проход: «Легии» — 1.53, «Митьюлланда» — 2.55.

    От данного поединка также ждем голы в обе стороны и результативный исход. В общем, предлагаем поставить на ТБ 2,5 + обе забьют: да.

    Также еще прогнозируем, что командам для выяснения отношений не хватит 90 минут и в матче будет овертайм.

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    «Легия» — «Митьюлланд»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Хватит ли оппонентам 90 минут?
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