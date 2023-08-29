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    «Брэдфорд Сити» проследует дальше!

    «Рексхэм» — «Брэдфорд Сити». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рексхэм» — «Брэдфорд Сити»
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    «Брэдфорд Сити»
    «Рексхэм» сыграет на своем поле с «Брэдфорд Сити» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:45 мск. «Рексхэм» — «Брэдфорд Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рексхэм»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Рексхэм» находится на низком для себя 16 месте в таблице четвертого по рангу английского дивизиона.

    По всей вероятности, «Рексхэму» будет непросто бороться за попадание в плей-офф. Команде явно не хватает стабильности.

    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Рексхэм» не сумел переиграть «Барроу» (1:1).

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    А вот поединки с «Брэдфорд Сити» для команды складываются сложно. Из четырех очных встреч «Рексхэм» по разу выиграл и проиграл.

    «Рексхэм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Валлийцы постараются воспользоваться фактором своего поля.

    «Брэдфорд Сити»

    Эта команда также представляет четвертый по статусу дивизион. И стартовал «Брэдфорд Сити» также неудачно — 12 место.

    Главным бичом команды является слабая реализация. Игроки «Брэдфорд Сити» забили всего 4 мяча в чемпионате.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Брэдфорд Сити» дома минимально переиграл «Крю».

    А вот до того команда уступила «Моркаму» (0:3). Так что стабильности в результатах не сыщешь днем с огнем.

    И уж точно «Брэдфорд Сити» не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника гости наверняка получат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рексхэма» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Брэдфорд Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

    «Брэдфорд Сити» наверняка всеми силами попытается исправиться за неудачи на старте сезона.

    Наш прогноз — Проход «Брэдфорд Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Рексхэм» — «Брэдфорд Сити»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брэдфорд Сити» проследует дальше!
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