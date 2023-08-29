«Рексхэм»
Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Рексхэм» находится на низком для себя 16 месте в таблице четвертого по рангу английского дивизиона.
По всей вероятности, «Рексхэму» будет непросто бороться за попадание в плей-офф. Команде явно не хватает стабильности.
Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Рексхэм» не сумел переиграть «Барроу» (1:1).
А вот поединки с «Брэдфорд Сити» для команды складываются сложно. Из четырех очных встреч «Рексхэм» по разу выиграл и проиграл.
«Рексхэм» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Валлийцы постараются воспользоваться фактором своего поля.
«Брэдфорд Сити»
Эта команда также представляет четвертый по статусу дивизион. И стартовал «Брэдфорд Сити» также неудачно — 12 место.
Главным бичом команды является слабая реализация. Игроки «Брэдфорд Сити» забили всего 4 мяча в чемпионате.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Брэдфорд Сити» дома минимально переиграл «Крю».
А вот до того команда уступила «Моркаму» (0:3). Так что стабильности в результатах не сыщешь днем с огнем.
И уж точно «Брэдфорд Сити» не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника гости наверняка получат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рексхэма» предлагают — 1.91.
На викторию «Брэдфорд Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.
«Брэдфорд Сити» наверняка
Наш прогноз — Проход «Брэдфорд Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.