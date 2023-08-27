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    В Сент-Трюйдене забивать будут не все?

    «Сент-Трюйден» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Трюйден» — «Серкль Брюгге»
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    «Сент-Трюйден»
    «Сент-Трюйден» в рамках 5-го тура чемпионата Бельгии сыграет дома против «Серкль Брюгге». Начало матча — 27 августа в 17:00 по московскому времени. «Сент-Трюйден» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Трюйден»

    Эта команда является типичным середняком бельгийского чемпионата. За последние 8 сезонов «Сент-Трюйден» не поднимался выше 7-го места, а в прошлой кампании остановился на 12-й строчке.

    В этот сезон команда из одноименного города вступает с новым наставником. 1 июля «Сент-Трюйден» возглавил Торстен Финк. Ранее немецкий специалист руководил такими командами, как «Аустрия», «Базель», «Аль-Наср» и многие другие.

    Стартовый матч сезона «Сент-Трюйден» выиграл с минимальным счетом, обыграв дома проваливший прошлую кампанию «Стандарт» (1:0). Далее команда не остановилась на достигнутом и во втором туре взяла верх над «Кортрейком» (1:0).

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    Затем у клуба наметился небольшой спад. «Сент-Трюйден» в большинстве уступил «Андерлехту» (0:1), а в крайнем туре вел 2:0 в матче против «Гента», но не смог удержать победу. Ничья — 2:2. На данный момент клуб занимает 7-е место в турнирной таблице.

    «Серкль Брюгге»

    В прошлом сезоне «Серкль Брюгге» занял 6-е место в турнирной таблице. Это лучший результат команды за последние 5 лет в высшем дивизионе Бельгии.

    Клуб из Брюгге боролся за попадание в Лигу Конференций, но не смог оказать достойное сопротивление «Генту», который в итоге застолбил за собой место в третьем по значимости еврокубке.

    В новом сезоне бельгийской Про-Лиги «Серкль Брюгге» пока чередует победы с поражениями. В крайнем туре эта команда с минимальным счетом переиграла на выезде «Стандарт» (1:0).

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    • Матчи с участием «Серкль Брюгге» пока не радуют результативностью. До встречи со «Стандартом» подопечные Мирона Муслича с одинаковым счетом 0:1 уступили «Антверпену» и «Генку» соответственно, а также обыграли «Шарлеруа» (2:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Серкль Брюгге» фаворитом данного матча. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.25.

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    Триумф «Сент-Трюйдена» оценивается в 3.20, ничья идет за 3.35.

    Во всех 4-х матчах чемпионата с участием «Серкль Брюгге» забивала только одна из команд.

    Наш прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.

    «Серкль Брюгге» неплохо проявил себя во всех 4-х матча турнира, а если и проигрывал, то разница составляла всего один гол. Вполне вероятно, что гости создадут проблемы «Сент-Трюйдену», но встреча не будет результативной. Еще один вариант для ставки — ТМ (2,5) с коэффициентом 1.85.

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    «Сент-Трюйден» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. В Сент-Трюйдене забивать будут не все?
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