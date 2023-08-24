«Астана»
«Астана» как чемпион Казахстана начала евросезон с Лиги чемпионов. В первом раунде казахстанский клуб в тяжелой борьбе нанесал поражение «Динамо» Тбилиси (3:2 — по сумме двух игр).
В следующей стадии квалификации астанчане проиграл в двух матчевой дуэли лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).
В итоге «Астана» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу Европы. В 3-м раунде еврокубка астанчане потерпели фиаско в противостоянии с «Лудогорцем» (2:1 — победа дома и 1:5 — поражение в гостях).
Все прогнозы на Лигу конференций
Таким образом чемпион Казахстана оказался в третьем по значимости турнире — Лиге конференций, где сразится с албанским клубом «Партизани» за путевку в групповой этап Лиги конференций.
Во внутреннем чемпионате «Астана» потеряла очередные очки. В 20-м туре «астанчане» обменялись голами с «Кайсаром» (1:1). В турнирной таблице у «Астаны» 40 набранных очков и 3 место. От лидера казахстанской Премьер-лиги — команды «Ордабасы» отставание составляет 8 пунктов.
«Партизани»
Чемпион Албании покинул Лигу чемпионов еще на самой ранней стадии отбора. В первой стадии квалификации «Партизани» проиграл белоруссому БАТЭ (1:1 — ничья дома и 0:2 — проигрыш в гостях).
Из Лиги чемпионов албанский клуб перебрался в Лигу конференций. И успешно преодолел две стадии квалификации: были обыграны «Атлетик Эскальдес» из Андорры (4:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях) и «Валмиера» из Латвии (1:0 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).
Между играми с «Валмиерой», албанская команда провела товарщиескую игру с итальянской «Ромой». Бой футболисты «Партизани» дали, но уступили (1:2).
26 августа стартует новый сезон в чемпионате Албании. «Партизани» начнет защиту титула домашней игрой против «Теуты».
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» можно поставить за 1.65, ничью оценивают в 3.88. А на победу «Партизани» — 5.20.
Прогноз: «Астана» испытвает трудности в реализации моментов и достижении результата. В последних раундах, чемпион Казахстана не может выиграть. А вот «Партизани» вполне способен на то, чтобы выиграть или как минимум не проиграть первую встречу дуэли.
Ставка: Фора «Партизани» (0) с коэффициентом 3.72.
Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу линии атаки «Астаны» и «Партизани», так как обе команды регулярно забивают в еврокубках.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.