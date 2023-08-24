«Астана» сыграет на своем поле с албанской командой «Партизани» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. «Астана» — «Партизани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» как чемпион Казахстана начала евросезон с Лиги чемпионов. В первом раунде казахстанский клуб в тяжелой борьбе нанесал поражение «Динамо» Тбилиси (3:2 — по сумме двух игр).

В следующей стадии квалификации астанчане проиграл в двух матчевой дуэли лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).

В итоге «Астана» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу Европы. В 3-м раунде еврокубка астанчане потерпели фиаско в противостоянии с «Лудогорцем» (2:1 — победа дома и 1:5 — поражение в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

Таким образом чемпион Казахстана оказался в третьем по значимости турнире — Лиге конференций, где сразится с албанским клубом «Партизани» за путевку в групповой этап Лиги конференций.

Во внутреннем чемпионате «Астана» потеряла очередные очки. В 20-м туре «астанчане» обменялись голами с «Кайсаром» (1:1). В турнирной таблице у «Астаны» 40 набранных очков и 3 место. От лидера казахстанской Премьер-лиги — команды «Ордабасы» отставание составляет 8 пунктов.

«Партизани»

Чемпион Албании покинул Лигу чемпионов еще на самой ранней стадии отбора. В первой стадии квалификации «Партизани» проиграл белоруссому БАТЭ (1:1 — ничья дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

Из Лиги чемпионов албанский клуб перебрался в Лигу конференций. И успешно преодолел две стадии квалификации: были обыграны «Атлетик Эскальдес» из Андорры (4:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях) и «Валмиера» из Латвии (1:0 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

Между играми с «Валмиерой», албанская команда провела товарщиескую игру с итальянской «Ромой». Бой футболисты «Партизани» дали, но уступили (1:2).

26 августа стартует новый сезон в чемпионате Албании. «Партизани» начнет защиту титула домашней игрой против «Теуты».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» можно поставить за 1.65, ничью оценивают в 3.88. А на победу «Партизани» — 5.20.

Прогноз: «Астана» испытвает трудности в реализации моментов и достижении результата. В последних раундах, чемпион Казахстана не может выиграть. А вот «Партизани» вполне способен на то, чтобы выиграть или как минимум не проиграть первую встречу дуэли.

Ставка: Фора «Партизани» (0) с коэффициентом 3.72.

Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу линии атаки «Астаны» и «Партизани», так как обе команды регулярно забивают в еврокубках.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.