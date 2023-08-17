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    «АЗ Алкмаар» быстро сметет андоррцев

    «АЗ Алкмаар» — «Санта-Колома». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «АЗ Алкмаар»
    «АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Санта-Коломой» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:45 мск. «АЗ Алкмаар» — «Санта-Колома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 21:45 Санта-Колома Санта-Колома
  • Лига конференций. Квалификация
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    «АЗ Алкмаар»

    В первом поединке голландцы переиграли соперника. Правда, виктория «АЗ Алкмаар» вышла минимальной.

    «АЗ Алкмаар» явно только набирает обороты. Плюс команда только-только стартовала в своем чемпионате.

    В первом туре чемпионата Нидерландов команда добыла три очка. Дома был деклассирован «Гоу Эхед Иглз» (5:1).

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    В составе команды стоит особо отметить Вангелиса Павлидиса. Грек забил 12 мячей в минувшем чемпионате Нидерландов.

    Наверняка «АЗ Алкмаар» постарается максимально преуспеть в плане реализации. Ресурсы для этого у голландцев имеются.

    «Санта-Колома»

    «Санта-Колома» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций. Для андоррцев такой турнирный путь уже стал достижением.

    В предыдущем раунде команда прошла черногорскую «Сутьеску». Правда, своего андоррцы добились лишь в овертайме.

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  • 14/08/2023

    • До того «Санта-Колома» по сумме двух матчей преодолела валлийский барьер. Сыграв вничью в первом поединке (1:1), андоррцы были сильнее в ответном. Причем победа также пришла в дополнительное время (2:0).

    Андоррцы по игре выглядят симпатично. Между тем, заметно, что команда уже прыгнула явно выше головы.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, чем атаковать. Соперник банально сильнее, да и факт должен когда-то закончиться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 1.02.

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    На викторию «Санта-Коломы» дают — 46.00, ничья оценена — в 17.00.

    Голландцы банально сильнее соперника, и наверняка быстро закроют вопрос о победителе.

    Наш прогноз — Фора «АЗ Алкмаар» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.72.

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    «АЗ Алкмаар» — «Санта-Колома»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмаар» быстро сметет андоррцев
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