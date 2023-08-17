«АЗ Алкмаар»
В первом поединке голландцы переиграли соперника. Правда, виктория «АЗ Алкмаар» вышла минимальной.
«АЗ Алкмаар» явно только набирает обороты. Плюс команда только-только стартовала в своем чемпионате.
В первом туре чемпионата Нидерландов команда добыла три очка. Дома был деклассирован «Гоу Эхед Иглз» (5:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В составе команды стоит особо отметить Вангелиса Павлидиса. Грек забил 12 мячей в минувшем чемпионате Нидерландов.
Наверняка «АЗ Алкмаар» постарается максимально преуспеть в плане реализации. Ресурсы для этого у голландцев имеются.
«Санта-Колома»
«Санта-Колома» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций. Для андоррцев такой турнирный путь уже стал достижением.
В предыдущем раунде команда прошла черногорскую «Сутьеску». Правда, своего андоррцы добились лишь в овертайме.
До того «Санта-Колома» по сумме двух матчей преодолела валлийский барьер. Сыграв вничью в первом поединке (1:1), андоррцы были сильнее в ответном. Причем победа также пришла в дополнительное время (2:0).
Андоррцы по игре выглядят симпатично. Между тем, заметно, что команда уже прыгнула явно выше головы.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, чем атаковать. Соперник банально сильнее, да и факт должен когда-то закончиться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 1.02.
На викторию «Санта-Коломы» дают — 46.00, ничья оценена — в 17.00.
Голландцы банально сильнее соперника, и
Наш прогноз — Фора «АЗ Алкмаар» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.72.