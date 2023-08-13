ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах Юрген КлоппЧто смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса» Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа?
  • 00:07
    • Медведев проиграл Де Минору в четвертьфинале турнира в Торонто
  • 00:02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанн сделал дубль, Де Брейне получил травму
  • 22:56
    • Абаскаль: Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях
  • 22:22
    • Самсонова обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 20:07
    • «Спартак» проиграл «Уралу» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Тюмень» не должна проиграть

    КАМАЗ — «Тюмень». Ставки (к. 2.22) и прогноз на Первую лигу 13 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на КамАЗ Прогнозы на Тюмень Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Тюмень»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тюмень» находится в хорошей форме
    В матче 5-го тура Первой лиги России КАМАЗ примет «Тюмень». Игра запланирована на 13 августа, старт — на 17:00 по мск. КАМАЗ — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2023 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Тюмень Тюмень
  • Россия. ФНЛ
    •

    КАМАЗ

    По итогам четырех прошедших туров хозяева имеют 6 набранных баллов и занимают 8-е место в турнирной таблице. В их активе 3 забитых и 4 пропущенных гола.

    С момента старта сезона команда проиграла «Акрону» и «Алании», причем в обоих случаях с одинаковым счетом 0:2.

    Также были и победы. Со счетом 2:0 КАМАЗ обыграл «Кубань», а в минувшем туре он минимально выиграл у махачкалинского «Динамо».

    Прогнозы на ФНЛ

    Таким образом, ни в одном из четырех матчей с участием КАМАЗа тотал не поднимался выше двух.

    «Тюмень»

    Как для новичка, у гостей очень хорошие результаты на старте — 3 победы в четырех играх, 9 набранных баллов и 2-е место в таблице.

    У команды одна из лучших голевых разниц. «Тюмень» забил 8 и пропустила 3 гола, поэтому имеет +5. Лучше только у лидера — «Акрона» (10).

  • Что смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в августе
  • Вчера

    • В начале сезона коллектив одолел «Химки» (3:1). После этого он не справился в гостевом матче с СКА, в котором проиграл всухую со счетом 0:2.

    Тем не менее к предстоящему поединку «Тюмень» подошла с серией из двух побед. Она всухую выиграла у «Енисея» (1:0) и также разгромила «Ленинградец» (4:0).

    Прогноз и ставка

    КАМАЗ -фаворит за 2.41. На «Тюмень» букмекеры дают 3.05. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Тюмень» громко ворвалась в турнир, победив «Химки», которые пришли после РПЛ. Со СКА команда конкуренции не выдержала, но она показала, что может добыть результат даже в матче с непростым соперником.

    Гости мало пропускают. У КАМАЗа результаты тоже суховатые. Тотал будет низкий. При этом «Тюмень» как минимум не проиграет в этом матче. Ставка на тотал меньше 2.5 + Х2 принимается с котировкой 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Монфис — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Касаткина — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Колумбия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ленинградец — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саннефьорд — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Брайтон — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    КАМАЗ — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Тюмень» не должна проиграть
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры