В матче 5-го тура Первой лиги России КАМАЗ примет «Тюмень». Игра запланирована на 13 августа, старт — на 17:00 по мск. КАМАЗ — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

По итогам четырех прошедших туров хозяева имеют 6 набранных баллов и занимают 8-е место в турнирной таблице. В их активе 3 забитых и 4 пропущенных гола.

С момента старта сезона команда проиграла «Акрону» и «Алании», причем в обоих случаях с одинаковым счетом 0:2.

Также были и победы. Со счетом 2:0 КАМАЗ обыграл «Кубань», а в минувшем туре он минимально выиграл у махачкалинского «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

Таким образом, ни в одном из четырех матчей с участием КАМАЗа тотал не поднимался выше двух.

«Тюмень»

Как для новичка, у гостей очень хорошие результаты на старте — 3 победы в четырех играх, 9 набранных баллов и 2-е место в таблице.

У команды одна из лучших голевых разниц. «Тюмень» забил 8 и пропустила 3 гола, поэтому имеет +5. Лучше только у лидера — «Акрона» (10).

В начале сезона коллектив одолел «Химки» (3:1). После этого он не справился в гостевом матче с СКА, в котором проиграл всухую со счетом 0:2.

Тем не менее к предстоящему поединку «Тюмень» подошла с серией из двух побед. Она всухую выиграла у «Енисея» (1:0) и также разгромила «Ленинградец» (4:0).

Прогноз и ставка

КАМАЗ -фаворит за 2.41. На «Тюмень» букмекеры дают 3.05. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.15.

«Тюмень» громко ворвалась в турнир, победив «Химки», которые пришли после РПЛ. Со СКА команда конкуренции не выдержала, но она показала, что может добыть результат даже в матче с непростым соперником.