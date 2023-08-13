«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Брентфорда» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 16:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» спокойно провел межсезонье, в отличие от большинства клубов АПЛ, утонувших в трансферных слухах.

«Брентфорд» тоже сделал несколько приобретений, потратив в общей сложности около 65 миллионов евро.

Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 2.653.602.55Бонус$9500

Состав команды пополнили защитник «Фрайбурга» Кевин Шаде и вратарь Марк Флеккен, а также защитник Натан Коллинз из «Вулверхэмптона».

При этом «Брентфорду» удалось сохранить основных исполнителей. Правда, в первой половине сезона команде Томаса Франка не может Айвен Тоуни, ранее дисквалифицированный на восемь месяцев за нарушения регламента о ставках. В прошлом сезоне этот парень наколотил в АПЛ 20 мячей.

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Также стоит отметить, что «Брентфорд» не одержал ни одной победы в пяти предсезонных матчах — три ничьи и два поражения. Однако 3:3 с «Астон Виллой» и 0:0 с французским «Лиллем» — это не такие уж и плохие результаты.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем полностью сфокусирован на трансферной саге с участием Гарри Кейна.

Прямо сейчас, когда мы делаем этот небольшой текст, Гарри вместе со своим окружением готовится к вылету в Мюнхен. Вполне вероятно, что он уже стал игроком «Баварии».

И это, безусловно, важнейший нюанс, который может сильно повлиять на будущее «Тоттенхэма».

Сложно сказать, как «шпоры» отреагируют на потерю лучшего игрока в своей истории.

Скорее всего, после продажи Кейна основным центральным нападающим «Тоттенхэма» станет Ришарлисон. И если судить по прошлому сезону, то это не самый надежный вариант. Есть еще молодой Алехо Велиз, которого совсем недавно привезли из Аргентины, но этот парень пока явно не готов к роли главного центрфорварда в клубе АПЛ.

В конце прошлой недели «Тоттенхэм» разнес донецкий «Шахтер» в рамках товарищеского матча — 5:1. Четыре мяча забил Кейн. Через пару дней команда Энджа Постекоглу уступила «Барселоне» — 2:4. Кейн в этой игре не участвовал.

Прогноз и ставка

На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Тоттенхэма» — за 2.46.

В прошлом сезоне «шпоры» ни разу не выиграли у «Брентфорда». Матч на поле соперника завершился вничью — 2:2, а дома «Тоттенхэм» и вовсе «попал» — 1:3.

Несмотря на то, что у «Тоттенхэма» и без Кейна классный состав, есть подозрение, что вся эта история с его переходом/непереходом сильно отразится на игре и результатах в ближайшие несколько месяцев.

Ставка — победа «Брентфорда» с форой (0) за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.