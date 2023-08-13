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    «Брентфорд» снова накажет «Тоттенхэм»?

    «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.03) и прогноз на чемпионат Англии 13 августа 2023 года

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    «Тоттенхэм» готовится к старту в АПЛ без Гарри Кейна
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Брентфорда» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 16:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Августа 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» спокойно провел межсезонье, в отличие от большинства клубов АПЛ, утонувших в трансферных слухах.

    «Брентфорд» тоже сделал несколько приобретений, потратив в общей сложности около 65 миллионов евро.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм

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    Состав команды пополнили защитник «Фрайбурга» Кевин Шаде и вратарь Марк Флеккен, а также защитник Натан Коллинз из «Вулверхэмптона».

    При этом «Брентфорду» удалось сохранить основных исполнителей. Правда, в первой половине сезона команде Томаса Франка не может Айвен Тоуни, ранее дисквалифицированный на восемь месяцев за нарушения регламента о ставках. В прошлом сезоне этот парень наколотил в АПЛ 20 мячей.

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    Также стоит отметить, что «Брентфорд» не одержал ни одной победы в пяти предсезонных матчах — три ничьи и два поражения. Однако 3:3 с «Астон Виллой» и 0:0 с французским «Лиллем» — это не такие уж и плохие результаты.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем полностью сфокусирован на трансферной саге с участием Гарри Кейна.

    Прямо сейчас, когда мы делаем этот небольшой текст, Гарри вместе со своим окружением готовится к вылету в Мюнхен. Вполне вероятно, что он уже стал игроком «Баварии».

    И это, безусловно, важнейший нюанс, который может сильно повлиять на будущее «Тоттенхэма».

    Сложно сказать, как «шпоры» отреагируют на потерю лучшего игрока в своей истории.

    Скорее всего, после продажи Кейна основным центральным нападающим «Тоттенхэма» станет Ришарлисон. И если судить по прошлому сезону, то это не самый надежный вариант. Есть еще молодой Алехо Велиз, которого совсем недавно привезли из Аргентины, но этот парень пока явно не готов к роли главного центрфорварда в клубе АПЛ.

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    • В конце прошлой недели «Тоттенхэм» разнес донецкий «Шахтер» в рамках товарищеского матча — 5:1. Четыре мяча забил Кейн. Через пару дней команда Энджа Постекоглу уступила «Барселоне» — 2:4. Кейн в этой игре не участвовал.

    Прогноз и ставка

    На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Тоттенхэма» — за 2.46.

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    В прошлом сезоне «шпоры» ни разу не выиграли у «Брентфорда». Матч на поле соперника завершился вничью — 2:2, а дома «Тоттенхэм» и вовсе «попал» — 1:3.

    Несмотря на то, что у «Тоттенхэма» и без Кейна классный состав, есть подозрение, что вся эта история с его переходом/непереходом сильно отразится на игре и результатах в ближайшие несколько месяцев.

    Ставка — победа «Брентфорда» с форой (0) за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.

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    «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» снова накажет «Тоттенхэм»?
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