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    РФШ сразу возьмется за дело

    «Даугавпилс» — РФШ. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даугавпилс» — РФШ
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    РФШ
    «Даугавпилс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 25-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 08 Августа 2023 года
    Даугавпилс
  • Латвия. Высшая лига
    •  Даугавпилс 18:00 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Даугавпилс»

    Эта команда неудачно проводит нынешний чемпионат. «Даугавпилс» вовлечен в банальное сражение за выживание.

    Сейчас «Даугавпилс» находится на 8 позиции. Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка при имеющемся матче в запасе.

    Минувший тур команда провела неудачно. На выезде она пропустила в свои ворота три безответных мяча от «Риги».

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    Зато до того удалось разжиться тремя очками. «Даугавпилс» сенсационно одолел на выезде «Валмиеру». Пусть лишь с минимальным счетом.

    В этом поединке хозяева твердо намерены дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только последний отбор очков у РФШ датирован еще 2016 годом.

    РФШ

    Эта команда традиционно борется за чемпионский титул. На текущий момент РФШ находится на 2 строчке в таблице, отставая от «Риги» на 3 очка.

    В предыдущем туре РФШ добыл три очка. Дома команда буквально смяла слабую оборону «Тукумс 2000» (7:0).

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    • А вот вылет из Лиги конференций откровенно удручил. По сумме двух встреч РФШ вылетел от бакинского «Сабаха» (1:4).

    Терять очки гостям нельзя. Тем паче, конкурент номер один «Рига» также не собирается сдавать свои лидерские полномочия.

    И уж точно РФШ едет в гости за тремя очками. Гости будут рассчитывать на быстрый мяч, который может решить исход встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.06.

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    На викторию «Даугавпилса» дают — 27.00, ничья оценена — в 9.90.

    РФШ участвует в чемпионской гонке с «Ригой», так что явно будет активен в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Фора РФШ в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.

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    «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. РФШ сразу возьмется за дело
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