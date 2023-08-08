«Даугавпилс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 25-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даугавпилс»

Эта команда неудачно проводит нынешний чемпионат. «Даугавпилс» вовлечен в банальное сражение за выживание.

Сейчас «Даугавпилс» находится на 8 позиции. Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка при имеющемся матче в запасе.

Минувший тур команда провела неудачно. На выезде она пропустила в свои ворота три безответных мяча от «Риги».

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Зато до того удалось разжиться тремя очками. «Даугавпилс» сенсационно одолел на выезде «Валмиеру». Пусть лишь с минимальным счетом.

В этом поединке хозяева твердо намерены дать бой одному из лидеров чемпионата. Вот только последний отбор очков у РФШ датирован еще 2016 годом.

РФШ

Эта команда традиционно борется за чемпионский титул. На текущий момент РФШ находится на 2 строчке в таблице, отставая от «Риги» на 3 очка.

В предыдущем туре РФШ добыл три очка. Дома команда буквально смяла слабую оборону «Тукумс 2000» (7:0).

А вот вылет из Лиги конференций откровенно удручил. По сумме двух встреч РФШ вылетел от бакинского «Сабаха» (1:4).

Терять очки гостям нельзя. Тем паче, конкурент номер один «Рига» также не собирается сдавать свои лидерские полномочия.

И уж точно РФШ едет в гости за тремя очками. Гости будут рассчитывать на быстрый мяч, который может решить исход встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.06.

На викторию «Даугавпилса» дают — 27.00, ничья оценена — в 9.90.

РФШ участвует в чемпионской гонке с «Ригой», так что явно будет активен в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Фора РФШ в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.