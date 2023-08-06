«Родина» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Родина» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Москвичи стартовали не так, чтобы успешно. В трех первых турах команда Дмитрия Парфенова набрала всего 5 очков.

Зато обороняется команда вполне себе надежно. В трех стартовых поединках в воротах «Родины» побывало всего 3 мяча.

Коэффициенты матча Родина — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 2.053.403.65Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Родина» на выезде не сумела одолеть «Ленинградец» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того москвичи потеряли очки в матче с еще одним новичком лиги. Выезд в Новороссийск принес скромный сухой паритет.

Нет сомнений, что подопечные Парфенова будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, ведь цели на сезон максимальные.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «СКА-Хабаровск» набрал 6 очков и занимает 4 место в таблице.

Похоже, Роману Шаронову постепенно удалось достучаться до своих подопечных. Хабаровчане выглядят куда выгоднее, чем в прошедшем сезоне.

В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» не смог разжиться баллами. На выезде команда минимально уступила «Соколу».

Хабаровчане традиционно считаются сугубо домашней командой. Так что каждый выезд превращается в сложное испытание.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» логично будут рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.78.

На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.54.

Обе команды сражаются за самые высокие места, и уж точно постараются поднатореть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.46.