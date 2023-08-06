ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аксель ДисасиПреемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси «Краснодар» — «Пари НН»Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек «Манчестер Сити» — «Арсенал»Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?
  • 00:23
    • Шевченко уступил Эвансу на турнире в Вашингтоне
  • 00:10
    • Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:13
    • Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
    Все новости спорта

    Недостатка в голах не будет!

    «Родина» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Родина Прогнозы на СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «СКА-Хабаровск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Симонян
    «Родина» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Родина» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Августа 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 18:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •

    «Родина»

    Москвичи стартовали не так, чтобы успешно. В трех первых турах команда Дмитрия Парфенова набрала всего 5 очков.

    Зато обороняется команда вполне себе надежно. В трех стартовых поединках в воротах «Родины» побывало всего 3 мяча.

    Коэффициенты матча Родина — СКА-Хабаровск

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.403.65Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Родина» на выезде не сумела одолеть «Ленинградец» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того москвичи потеряли очки в матче с еще одним новичком лиги. Выезд в Новороссийск принес скромный сухой паритет.

    Нет сомнений, что подопечные Парфенова будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, ведь цели на сезон максимальные.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «СКА-Хабаровск» набрал 6 очков и занимает 4 место в таблице.

    Похоже, Роману Шаронову постепенно удалось достучаться до своих подопечных. Хабаровчане выглядят куда выгоднее, чем в прошедшем сезоне.

  • Буффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола
  • Десятка лучших голкиперов на все времена
  • 03/08/2023

    • В предыдущем туре «СКА-Хабаровск» не смог разжиться баллами. На выезде команда минимально уступила «Соколу».

    Хабаровчане традиционно считаются сугубо домашней командой. Так что каждый выезд превращается в сложное испытание.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Армейцы» логично будут рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.78.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.54.

    Обе команды сражаются за самые высокие места, и уж точно постараются поднатореть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Япония (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шинник — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сток Сити — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Плимут — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.085
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уотфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Суонси — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Родина» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры