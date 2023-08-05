ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-лиги на своем поле сыграет против «Локомотива» в московском дерби. Поединок пройдет 5 августа и начнется в 20:00 по мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы провели уже четыре официальных матча в нынешнем сезоне. ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.), а потом неожиданно проиграл «Уралу» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

Зато после этого были победы. Сначала команда из столицы России на выезде переиграла «Оренбурге» (6:0) в Кубке страны, а затем московский коллектив справился с грозненским «Ахматом» (3:2) во втором туре.

Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.173.603.20Бонус$9500

В итоге подопечные Владимира Федотова смогли набрать три очка и сейчас занимают восьмое место. Безусловно, армейцы хотят бороться за самые высокие места, а также попробовать повторить результат прошлого сезона и выиграть Кубок России.

Все прогнозы на РПЛ

Во время учебно-тренировочных сборов ЦСКА сыграл три контрольных матча, где выступил не очень удачно. Команда разгромила нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), но дважды уступила московскому «Динамо» (0:5 и 3:6).

«Локомотив»

При подготовке к новому сезону «Локомотив» провел целый ряд спаррингов. Сначала команда расписала мировую с омским «Иртышом» (1:1), затем взяла верх над астраханским «Волгарем» (4:2), после чего уступила калининградской «Балтике» (0:1), а также победила «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квант» (7:0).

«Железнодорожники» довольно успешно начали новый сезон, сначала сыграв вничью с казанским «Рубином» (2:2), а затем переиграв воронежский «Факел» (4:1). В итоге московская команда набрала четыре очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

Также команда из столицы России стартовала в Кубке страны. Коллектив из Москвы в родных стенах смог сломить сопротивление екатеринбургского «Урала» (2:1). В одной группе со столичной командой также «Ростов» и «Рубин».

Подопечные Михаила Галактионова в этом сезоне хотят реабилитироваться за неудачный прошлый и быть как можно выше в турнирной таблице. Судя по первым матчам команды, «Локомотиву» это по зубам.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.18.

На викторию «Локомотива» дают 3.20, ничья оценена в 3.60.

Ставка и прогноз — ничья примерно равных команд.

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и забить три мяча.