ЦСКА
Армейцы провели уже четыре официальных матча в нынешнем сезоне. ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.), а потом неожиданно проиграл «Уралу» (1:2) в 1-м туре РПЛ.
Зато после этого были победы. Сначала команда из столицы России на выезде переиграла «Оренбурге» (6:0) в Кубке страны, а затем московский коллектив справился с грозненским «Ахматом» (3:2) во втором туре.
Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив
В итоге подопечные Владимира Федотова смогли набрать три очка и сейчас занимают восьмое место. Безусловно, армейцы хотят бороться за самые высокие места, а также попробовать повторить результат прошлого сезона и выиграть Кубок России.
Во время учебно-тренировочных сборов ЦСКА сыграл три контрольных матча, где выступил не очень удачно. Команда разгромила нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), но дважды уступила московскому «Динамо» (0:5 и 3:6).
«Локомотив»
При подготовке к новому сезону «Локомотив» провел целый ряд спаррингов. Сначала команда расписала мировую с омским «Иртышом» (1:1), затем взяла верх над астраханским «Волгарем» (4:2), после чего уступила калининградской «Балтике» (0:1), а также победила «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квант» (7:0).
«Железнодорожники» довольно успешно начали новый сезон, сначала сыграв вничью с казанским «Рубином» (2:2), а затем переиграв воронежский «Факел» (4:1). В итоге московская команда набрала четыре очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.
Также команда из столицы России стартовала в Кубке страны. Коллектив из Москвы в родных стенах смог сломить сопротивление екатеринбургского «Урала» (2:1). В одной группе со столичной командой также «Ростов» и «Рубин».
Подопечные Михаила Галактионова в этом сезоне хотят реабилитироваться за неудачный прошлый и быть как можно выше в турнирной таблице. Судя по первым матчам команды, «Локомотиву» это по зубам.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.18.
На викторию «Локомотива» дают 3.20, ничья оценена в 3.60.
Ставка и прогноз — ничья примерно равных команд.
Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и забить три мяча.