В среду, 2 августа, «Мольде» на своем поле сыграет против ХИКа. Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Мольде» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

Команда из одноименного города продолжает свои выступления в чемпионате Норвегии. На данный момент коллектив из Мольде провел 17 матчей и набрал 32 очка. Он занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Буде/Глимту» и «Викингу».

Если брать во внимание поединки чемпионата Норвегии, то сейчас у «сине-белых» серия из четырех подряд победных матчей. Команда набирает обороты и поборется за самые высокие места.

Также «Мольде» продолжает борьбу в Кубке Норвегии. Команда уже смогла пройти «Сарпсборг 08» в четвертьфинале и теперь в полуфинале за выход в финал сразится с «Кьелсосом». Подопечные Эрлинга Моэ таки могут взять трофей в этом сезоне.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Несмотря на поражение в первой игре, «Мольде» остается фаворитом противостояния. Думается, что норвежский гранд непременно поборется и будет делать все возможное, чтобы таки продолжить путь к групповому этапу Лиги чемпионов.

ХИК

Команда из столицы Финляндии уже прошла первый раунд квалификации самого престижного клубного турнира Европы, где переиграл «Ларн» из Северной Ирландии. В первой игре команда из города Хельсинки добыла победу со счетом 1:0, а во второй была зафиксирована ничья 2:2.

В текущем сезоне чемпионата страны ХИК продолжает бороться за самые высокие места. «Бело-синие» в матче последнего тура победили одного из своих конкурентов — СЙК — с результатом 2:1. Сейчас в активе столичной команды 34 балла после 18 матчей и они на один пункт отстают от первого КуПСа.

Из Кубка Финляндии подопечные Тони Коскелы достаточно неожиданно вылетел уже на стадии 1/16 финала, уступив в серии послематчевых пенальти «Хонке». А вот в Кубке лиги команда смогла добыт победу, одолев в главном матче турнира «Оулу» (2:1).

Сейчас у ХИКа пятиматчевая серия без поражений во всех турнирах. Хоть они и являются аутсайдерами противостояния, но могут зацепиться за нужный результат.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Мольде», коэффициент на победу которого равен 1,21.

Успех ХИКа оценивается в 14,50, ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Мольде» добудет уверенную победу.

Также поставим на то, что коллективы смогут забить три мяча на двоих.