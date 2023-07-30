«Торпедо» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы мечтают о как можно скорейшем возвращении в РПЛ. Ресурсы для этого имеются, да и с мотивацией проблем нет.

Старт в первом дивизионе москвичи провели отлично. В двух первых турах «Торпедо» завоевало 6 очков.

В минувшем туре первенства торпедовцы буквально вырвали викторию. На выезде был обыгран другой недавний полпред РПЛ «Химки» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Правда, «Торпедо» исторически неудачно противостоит «морякам». Последняя виктория случилась еще в октябре 2003 года.

И уж точно Игорь Лебеденко и его партнеры постараются забить быстрый мяч. Торпедовцы явно намерены сразу включиться в борьбу за первые места.

«Черноморец» Нв

Эта команда только-только вернулась в первую лигу. «Черноморец» Нв пока не побеждает, зато и не проигрывал ни разу.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, команда Константина Зырянова способна прибавить в игре и результатах.

В предыдущем туре «Черноморец» Нв расписал мировую с «Родиной» (0:0). До того «моряки» не дали себя обыграть мощной «Алании» (1:1).

Интересно, что Зырянов когда-то выступал в составе «Торпедо». Так что у наставника на эту встречу будет, вероятно, особый настрой.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд дивизиона. «Черноморец» Нв явно будет действовать строго от обороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.63.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.37, ничья оценена — в 3.70.

Торпедовцы наверняка начнут встречу с активных атакующих действий , в чем способны преуспеть.

Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.