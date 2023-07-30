«Торпедо»
Торпедовцы мечтают о как можно скорейшем возвращении в РПЛ. Ресурсы для этого имеются, да и с мотивацией проблем нет.
Старт в первом дивизионе москвичи провели отлично. В двух первых турах «Торпедо» завоевало 6 очков.
В минувшем туре первенства торпедовцы буквально вырвали викторию. На выезде был обыгран другой недавний полпред РПЛ «Химки» (1:2).
Правда, «Торпедо» исторически неудачно противостоит «морякам». Последняя виктория случилась еще в октябре 2003 года.
И уж точно Игорь Лебеденко и его партнеры постараются забить быстрый мяч. Торпедовцы явно намерены сразу включиться в борьбу за первые места.
«Черноморец» Нв
Эта команда только-только вернулась в первую лигу. «Черноморец» Нв пока не побеждает, зато и не проигрывал ни разу.
Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, команда Константина Зырянова способна прибавить в игре и результатах.
В предыдущем туре «Черноморец» Нв расписал мировую с «Родиной» (0:0). До того «моряки» не дали себя обыграть мощной «Алании» (1:1).
Интересно, что Зырянов когда-то выступал в составе «Торпедо». Так что у наставника на эту встречу будет, вероятно, особый настрой.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд дивизиона. «Черноморец» Нв явно будет действовать строго от обороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.63.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.37, ничья оценена — в 3.70.
Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.