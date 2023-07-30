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    «Торпедо» начинает и выигрывает?

    «Торпедо» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Черноморец» Нв
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    Игорь Лебеденко
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
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    «Торпедо»

    Торпедовцы мечтают о как можно скорейшем возвращении в РПЛ. Ресурсы для этого имеются, да и с мотивацией проблем нет.

    Старт в первом дивизионе москвичи провели отлично. В двух первых турах «Торпедо» завоевало 6 очков.

    В минувшем туре первенства торпедовцы буквально вырвали викторию. На выезде был обыгран другой недавний полпред РПЛ «Химки» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Правда, «Торпедо» исторически неудачно противостоит «морякам». Последняя виктория случилась еще в октябре 2003 года.

    И уж точно Игорь Лебеденко и его партнеры постараются забить быстрый мяч. Торпедовцы явно намерены сразу включиться в борьбу за первые места.

    «Черноморец» Нв

    Эта команда только-только вернулась в первую лигу. «Черноморец» Нв пока не побеждает, зато и не проигрывал ни разу.

    Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, команда Константина Зырянова способна прибавить в игре и результатах.

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    • В предыдущем туре «Черноморец» Нв расписал мировую с «Родиной» (0:0). До того «моряки» не дали себя обыграть мощной «Алании» (1:1).

    Интересно, что Зырянов когда-то выступал в составе «Торпедо». Так что у наставника на эту встречу будет, вероятно, особый настрой.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд дивизиона. «Черноморец» Нв явно будет действовать строго от обороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.37, ничья оценена — в 3.70.

    Торпедовцы наверняка начнут встречу с активных атакующих действий, в чем способны преуспеть.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Торпедо» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» начинает и выигрывает?
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