16-й тур чемпионата Норвегии продолжится матчем между «Лиллестрёмом» и «Хам-Камом». Начало встречи — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Лиллестрём» — «Хам-Кам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лиллестрём»

«Канарейки» в предыдущем туре прервали свою трехматчевую победную серию в чемпионате. «Лиллестрём» играл на выезде против «Хёугесунна» и потерпел поражение с минимальным счетом (0:1).

До 76-й минуты счет оставался равным, но в заключительный отрезок игры хозяева поля забили победный гол и нанесли «Лиллестрёму» пятое поражение в сезоне.

Ранее «Лиллестрём» набрал 9 очков в 3-х матчах. Команда из одноименного города обыграла «Русенборг» (2:1), «Саннефьорд» (4:2) и «Олесунн» (5:1).

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На данный момент «Лиллестрём» занимает шестое место в турнирной таблице норвежской Элитсерии. Подопечные Гейра Бакке набрали 26 очков в 15-ти матчах.

«Хам-Кам»

Клуб из города Хамар в последнее время поправил свое турнирное положение. В трех крайних турах «Хам-Кам» одержал три победы и поднялся с последней строчки на 13-ю.

Сейчас коллектив Якоба Микельсена опережает ближайшего преследователя «Волеренгу» на 5 очков. Всего в активе «Хам-Кама» 16 баллов при 5-ти победах, одной ничьей и 9-ти поражениях.

В крайнем туре чемпионата Норвегии эта команда дома сломила сопротивление «Стабека» (3:2). Хозяева поля упустили преимущество в два мяча, позволив сопернику сравнять счет на 77-й минуте встречи. Однако последнее слово осталось за «Хам-Камом», который вырвал победу на 94-й минуте игры.

Эта команда слабо обороняется и пропустила уже 34 гола с начала сезона. Хуже показатель только у последнего клуба норвежской Элитсерии — «Олесунна» (36 мячей).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Лиллестрёму». Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 1.45.

Поставить на успех «Хам-Кама» можно с коэффициентом 6.40, ничья идет за 4.70.

«Лиллестрём» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 7-ми матчей подряд.

Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (1) с коэффициентом 2.35.