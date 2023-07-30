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    «Лиллестрём» снова не сможет сыграть на ноль?

    «Лиллестрём» — «Хам-Кам». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лиллестрём» — «Хам-Кам»
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    «Лиллестрём»
    16-й тур чемпионата Норвегии продолжится матчем между «Лиллестрёмом» и «Хам-Камом». Начало встречи — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Лиллестрём» — «Хам-Кам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лиллестрём»

    «Канарейки» в предыдущем туре прервали свою трехматчевую победную серию в чемпионате. «Лиллестрём» играл на выезде против «Хёугесунна» и потерпел поражение с минимальным счетом (0:1).

    До 76-й минуты счет оставался равным, но в заключительный отрезок игры хозяева поля забили победный гол и нанесли «Лиллестрёму» пятое поражение в сезоне.

    Ранее «Лиллестрём» набрал 9 очков в 3-х матчах. Команда из одноименного города обыграла «Русенборг» (2:1), «Саннефьорд» (4:2) и «Олесунн» (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент «Лиллестрём» занимает шестое место в турнирной таблице норвежской Элитсерии. Подопечные Гейра Бакке набрали 26 очков в 15-ти матчах.

    «Хам-Кам»

    Клуб из города Хамар в последнее время поправил свое турнирное положение. В трех крайних турах «Хам-Кам» одержал три победы и поднялся с последней строчки на 13-ю.

    Сейчас коллектив Якоба Микельсена опережает ближайшего преследователя «Волеренгу» на 5 очков. Всего в активе «Хам-Кама» 16 баллов при 5-ти победах, одной ничьей и 9-ти поражениях.

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    • В крайнем туре чемпионата Норвегии эта команда дома сломила сопротивление «Стабека» (3:2). Хозяева поля упустили преимущество в два мяча, позволив сопернику сравнять счет на 77-й минуте встречи. Однако последнее слово осталось за «Хам-Камом», который вырвал победу на 94-й минуте игры.

    Эта команда слабо обороняется и пропустила уже 34 гола с начала сезона. Хуже показатель только у последнего клуба норвежской Элитсерии — «Олесунна» (36 мячей).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Лиллестрёму». Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 1.45.

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    Поставить на успех «Хам-Кама» можно с коэффициентом 6.40, ничья идет за 4.70.

    «Лиллестрём» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 7-ми матчей подряд.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (1) с коэффициентом 2.35.

    «Хам-Кам» набрал хороший ход и набрал максимум очков в 3-х последних турах. Еще один вариант ставки — Ф2 (+1) за 2.13.

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    «Лиллестрём» — «Хам-Кам»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Лиллестрём» снова не сможет сыграть на ноль?
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