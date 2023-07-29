«Крылья Советов» сыграет на своем поле против московского «Динамо» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 29 июля, начало — в 15:00 мск. «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Команда проведет свой первый домашний матч в рамках РПЛ и сразу встретится с мощным «Динамо», который имеет проблемы на старте. «Крылья» тоже довольно смазано начала сезон.

Команда начала чемпионат России 22 июля гостевым матчем против «Ахмата» и выиграла (2:1). Интересно, что самарцы буквально задавили соперника, прошлись тараном и увезли три очка. «Крылья» контролировали игру и были похожи на команду, которая может побороться за попадание в топ-5 РПЛ.

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Несмотря на это, в следующем матче команда неожиданно проиграла «Балтике» (2:3) на групповом этапе Кубка России. «Крылья» бодро начала в первом тайме, но провалились во втором, пропустив 3 гола подряд.

Все прогнозы на РПЛ

Самарцы играют в интересный футбол, давая возможности сопернику. Безусловно, в матче против «Динамо» «Крылья» будут играть более сдержанно, ведь вторая победа подряд в РПЛ на старте даст мощный толчок.

«Динамо»

«Бело-голубые» только привыкают к методам работы нового главного тренера Марцела Лички. И действительно, «Динамо» играет интересно, но результат пока оставляет желать лучшего. Команда находится в поиске своего футбола.

«Динамо» открывало новый сезон РПЛ матчем против «Краснодара», и ожидалось, что при новом наставнике москвичи выстрелят, но этого не произошло. Москвичи начали разваливаться сразу, пропустив 2 безответных гола в 1-м тайме.

«Динамо» пыталось контролировать игру, но получалось не очень. Только ближе к середине второго тайма москвичи активизировались, но смогли выдавить только один гол в исполнении нападающего Федора Смолова, но не более.

Уже в матче Кубка России против «Пари НН» (1:1, 3:4 по пен.) «Динамо» выглядело слаженнее, чем в прошлом матче, но взять игру под контроль все равно не получилось.

В предстоящем матче у команды есть все шансы показать свою лучшую игру, но легко не будет точно, «Крылья» тоже попытается реализовать свои шансы.

Прогноз и ставка

На «Крылья Советов» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Динамо» — за 2.80.

«Крылья» будут настроены выиграть второй матч подряд, но для «Динамо» предстоящая встреча очень важна. Личке необходимо доказывать свою состоятельность, поэтому можно рискнуть и поставить на победу москвичей.

Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80.

Еще вариант для ставки — Тотал голов 1.5 больше в 1-м тайме за 2.25.