«Минай» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

Закарпатцы сражаются за то, чтобы не попасть в стыки. Ныне команда Владимира Шарана пребывает на 11 месте, опережая эту самую зону стыков на 2 очка.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Миная» настреляли всего лишь 20 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла три важнейших очка. На выезде закарпатцы переиграли «Черноморец» (0:1).

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Команда Шарана играет в футбол упрощенной версии. Длинные передачи давно стали фирменным знаком закарпатцев.

Нет сомнений, что в этой встрече «Минай» постарается обыграть конкурента. Закарпатцы уж точно будут активны в атаке.

«Рух»

Львовяне также сражаются за сохранение прописки в элите. Причем до начала чемпионата «Рух» считался претендентом чуть ли не на еврокубки.

«Рух» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало уже 36 мячей.

В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Рух» в львовском дерби переиграл одноименный клуб, отправив его в первую лигу (2:0).

Состав львовян соткан из клубных воспитанников. Впрочем, такие опытные мастера как Юрий Панькив и Алексей Довгий очень помогают команде.

Гости уж точно будут стараться добыть хотя бы балл. Тем паче, за всю историю встреч с «Минаем» львовяне еще ни разу не проигрывали.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миная» предлагают — 2.70.

На викторию «Руха» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.

Фактор своего поля поможет закарпатцам впервые в своей истории одолеть «Рух».

Наш прогноз — Победа «Миная». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.