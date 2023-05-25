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    «Минай» расправится с «Рухом»

    «Минай» — «Рух». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, УПЛ, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Рух»
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    «Минай»
    «Минай» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Минай
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    •  Минай 13:00 Рух В Рух В
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    «Минай»

    Закарпатцы сражаются за то, чтобы не попасть в стыки. Ныне команда Владимира Шарана пребывает на 11 месте, опережая эту самую зону стыков на 2 очка.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Миная» настреляли всего лишь 20 мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла три важнейших очка. На выезде закарпатцы переиграли «Черноморец» (0:1).

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    Команда Шарана играет в футбол упрощенной версии. Длинные передачи давно стали фирменным знаком закарпатцев.

    Нет сомнений, что в этой встрече «Минай» постарается обыграть конкурента. Закарпатцы уж точно будут активны в атаке.

    «Рух»

    Львовяне также сражаются за сохранение прописки в элите. Причем до начала чемпионата «Рух» считался претендентом чуть ли не на еврокубки.

    «Рух» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало уже 36 мячей.

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    • В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Рух» в львовском дерби переиграл одноименный клуб, отправив его в первую лигу (2:0).

    Состав львовян соткан из клубных воспитанников. Впрочем, такие опытные мастера как Юрий Панькив и Алексей Довгий очень помогают команде.

    Гости уж точно будут стараться добыть хотя бы балл. Тем паче, за всю историю встреч с «Минаем» львовяне еще ни разу не проигрывали.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миная» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Руха» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.

    Фактор своего поля поможет закарпатцам впервые в своей истории одолеть «Рух».

    Наш прогноз — Победа «Миная». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.

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    «Минай» — «Рух»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Минай» расправится с «Рухом»
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