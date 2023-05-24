«Эльче» примет «Севилью» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 24 мая и начнется в 20:30 мск. «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Нынешний сезон для этой команды сложился катастрофически неудачно. «Эльче» занимает последнее место и уже обеспечил себе вылет в Сегунду.

Что говорить, если «Эльче» выиграл только четырежды в 35 матчах?! Да и 23 поражения в чемпионате говорят о серьезных проблемах.

Коэффициенты матча Эльче — Севилья 1X2Новым игрокам 4.153.751.83Бонус$9500

Правда, в своем последнем поединке команда смогла разжиться очками. На выезде «Эльче» разошелся миром с «Хетафе» (1:1).

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Более того, в позапрошлом туре ему удалось обыграть на сегодня вторую команду чемпионата «Атлетико» (1:0), так что вот уже два поединка коллектив не проигрывает.

«Севилья»

«Севилья» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков.

Команда все еще может попасть в еврокубки через чемпионат, ведь до этой зоны — два балла. Впрочем, если ей удастся выиграть Лигу Европы, то клуб и вовсе сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

На прошлой неделе андалузцы смогли пробиться в финал ЛЕ, обыграв в дополнительное время ответного матча полуфинала «Ювентус», где сыграет с «Ромой».

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах, так что он демонстрирует отличную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Эльче» оценивается в 4,22, ничья — в 3,85.

В пяти из семи последних поединков было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,01.

Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 1,84, ведь в двух из трех последних поединков гости выиграли.