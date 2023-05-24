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    Поднимется ли «Севилья» в зону еврокубков?

    «Эльче» — «Севилья». Ставка (к. 2.01) и прогноз на Примеру 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Севилья»
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    «Севилья» не проигрывает пять матчей кряду
    «Эльче» примет «Севилью» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 24 мая и начнется в 20:30 мск. «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2023 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 20:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Эльче»

    Нынешний сезон для этой команды сложился катастрофически неудачно. «Эльче» занимает последнее место и уже обеспечил себе вылет в Сегунду.

    Что говорить, если «Эльче» выиграл только четырежды в 35 матчах?! Да и 23 поражения в чемпионате говорят о серьезных проблемах.

    Коэффициенты матча Эльче — Севилья

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    Правда, в своем последнем поединке команда смогла разжиться очками. На выезде «Эльче» разошелся миром с «Хетафе» (1:1).

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    Более того, в позапрошлом туре ему удалось обыграть на сегодня вторую команду чемпионата «Атлетико» (1:0), так что вот уже два поединка коллектив не проигрывает.

    «Севилья»

    «Севилья» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков.

    Команда все еще может попасть в еврокубки через чемпионат, ведь до этой зоны — два балла. Впрочем, если ей удастся выиграть Лигу Европы, то клуб и вовсе сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

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  • Вчера

    • На прошлой неделе андалузцы смогли пробиться в финал ЛЕ, обыграв в дополнительное время ответного матча полуфинала «Ювентус», где сыграет с «Ромой».

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах, так что он демонстрирует отличную форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Эльче» оценивается в 4,22, ничья — в 3,85.

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    В пяти из семи последних поединков было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,01.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет за 1,84, ведь в двух из трех последних поединков гости выиграли.

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    «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Севилья» в зону еврокубков?
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