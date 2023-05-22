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    Забьют и те, и другие?

    «Урарту» — ЦСКА Ереван. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — ЦСКА Ереван
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    «Урарту»
    «Урарту» сыграет на своем поле с ЦСКА Ереван в рамках 33-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:00 мск. «Урарту» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 22 Мая 2023 года
    Урарту
  • Ереван
    •  Урарту 18:00 BKMA BKMA
  • Армения. Высшая лига
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    «Урарту»

    Эта команда сейчас борется за чемпионство. «Урарту» лидирует, но за 4 тура до финиша опережает ближайшего конкурента на 3 очка.

    Отметим мощную атаку «Урарту», отличившуюся 63 раза. Да и проиграла команда лишь 4 раза в текущем чемпионате.

    В своем последнем поединке команда снова победила. На выезде «Урарту» не оставил никаких шансов «Лернаину» (0:4).

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    До того команда завоевала Кубок Армении. В финале со счетом 1:2 был обыгран ершистый «Ширак».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Урарту» явно сильнее армейцев, с которыми к тому же играет традиционно успешно.

    ЦСКА Ереван

    Эта команда сражается за выживание, занимая 7 место в таблице. Отрыв от опасной зоны составляет комфортные 7 очков.

    ЦСКА Ереван выиграл всего лишь 7 раз в 32 матчах. Да и забивает команда в среднем лишь гол за матч: 32 мяча в 32 сыгранных поединках.

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  • 19/05/2023

    • В предыдущем туре команда добыла три очка. ЦСКА Ереван на выезде разобрался с крепким «Алашкертом» (1:2).

    До того ЦСКА Ереван одолел еще и «Лернаин» (2:1). Да и вообще, победная серия ереванцев составляет уже 4 матча.

    ЦСКА Ереван уж точно будет стараться зацепиться хотя бы за балл. Гости сейчас на неплохом ходу, и вполне способны дать бой лидеру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.25.

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    На викторию ЦСКА Ереван дают — 10.90, ничья оценена — в 5.74.

    Гости в последних матчах выглядят весьма прилично, и явно способны дать бой сильному сопернику.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.31.

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    «Урарту» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
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