«Урарту» сыграет на своем поле с ЦСКА Ереван в рамках 33-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:00 мск. «Урарту» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

Эта команда сейчас борется за чемпионство. «Урарту» лидирует, но за 4 тура до финиша опережает ближайшего конкурента на 3 очка.

Отметим мощную атаку «Урарту», отличившуюся 63 раза. Да и проиграла команда лишь 4 раза в текущем чемпионате.

В своем последнем поединке команда снова победила. На выезде «Урарту» не оставил никаких шансов «Лернаину» (0:4).

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До того команда завоевала Кубок Армении. В финале со счетом 1:2 был обыгран ершистый «Ширак».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Урарту» явно сильнее армейцев, с которыми к тому же играет традиционно успешно.

ЦСКА Ереван

Эта команда сражается за выживание, занимая 7 место в таблице. Отрыв от опасной зоны составляет комфортные 7 очков.

ЦСКА Ереван выиграл всего лишь 7 раз в 32 матчах. Да и забивает команда в среднем лишь гол за матч: 32 мяча в 32 сыгранных поединках.

В предыдущем туре команда добыла три очка. ЦСКА Ереван на выезде разобрался с крепким «Алашкертом» (1:2).

До того ЦСКА Ереван одолел еще и «Лернаин» (2:1). Да и вообще, победная серия ереванцев составляет уже 4 матча.

ЦСКА Ереван уж точно будет стараться зацепиться хотя бы за балл. Гости сейчас на неплохом ходу, и вполне способны дать бой лидеру.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.25.

На викторию ЦСКА Ереван дают — 10.90, ничья оценена — в 5.74.

Гости в последних матчах выглядят весьма прилично , и явно способны дать бой сильному сопернику.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.31.