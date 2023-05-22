«Урарту»
Эта команда сейчас борется за чемпионство. «Урарту» лидирует, но за 4 тура до финиша опережает ближайшего конкурента на 3 очка.
Отметим мощную атаку «Урарту», отличившуюся 63 раза. Да и проиграла команда лишь 4 раза в текущем чемпионате.
В своем последнем поединке команда снова победила. На выезде «Урарту» не оставил никаких шансов «Лернаину» (0:4).
До того команда завоевала Кубок Армении. В финале со счетом 1:2 был обыгран ершистый «Ширак».
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Урарту» явно сильнее армейцев, с которыми к тому же играет традиционно успешно.
ЦСКА Ереван
Эта команда сражается за выживание, занимая 7 место в таблице. Отрыв от опасной зоны составляет комфортные 7 очков.
ЦСКА Ереван выиграл всего лишь 7 раз в 32 матчах. Да и забивает команда в среднем лишь гол за матч: 32 мяча в 32 сыгранных поединках.
В предыдущем туре команда добыла три очка. ЦСКА Ереван на выезде разобрался с крепким «Алашкертом» (1:2).
До того ЦСКА Ереван одолел еще и «Лернаин» (2:1). Да и вообще, победная серия ереванцев составляет уже 4 матча.
ЦСКА Ереван уж точно будет стараться зацепиться хотя бы за балл. Гости сейчас на неплохом ходу, и вполне способны дать бой лидеру.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.25.
На викторию ЦСКА Ереван дают — 10.90, ничья оценена — в 5.74.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.31.