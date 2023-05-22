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    «Бунедкору» не поздоровится?!

    «Бунедкор» — «Навбахор». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Навбахор»
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    «Бунедкор»
    «Бунедкор» сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 11-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 22 мая, начало — в 17:30 мск. «Бунедкор» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бунедкор»

    Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. Сейчас «Бунедкор» пребывает на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

    Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки «Бунедкора» сподобились отличиться лишь 11 раз.

    В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Бунедкор» минимально уступил «Нефтчи».

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    Матчи с «Навбахором» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч «Бунедкор» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно максимально быстро возвращаться в группу лидеров.

    «Навбахор»

    Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Навбахор» пока занимает 2 место, отставая от лидера на 2 очка.

    «Навбахор» имеет весьма надежные тылы. В 9 поединках в воротах команды побывало всего 4 мяча.

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    • В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Навбахор» дома с минимальным счетом одолел «Сурхан».

    До того «Навбахор» расписал сухую мировую с «Насафом». Да и вообще, не пропускает команда уже 4 матча кряду.

    «Навбахор» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Бунедкора» дают — 2.89, ничья оценена — в 2.90.

    Гости смотрятся сильнее соперника, да и обороняется «Навбахор» весьма успешно.

    Наш прогноз — Победа «Навбахора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.

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    «Бунедкор» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. «Бунедкору» не поздоровится?!
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