«Бунедкор» сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 11-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 22 мая, начало — в 17:30 мск. «Бунедкор» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бунедкор»

Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. Сейчас «Бунедкор» пребывает на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки «Бунедкора» сподобились отличиться лишь 11 раз.

В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Бунедкор» минимально уступил «Нефтчи».

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Матчи с «Навбахором» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч «Бунедкор» выиграл и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно максимально быстро возвращаться в группу лидеров.

«Навбахор»

Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Навбахор» пока занимает 2 место, отставая от лидера на 2 очка.

«Навбахор» имеет весьма надежные тылы. В 9 поединках в воротах команды побывало всего 4 мяча.

В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Навбахор» дома с минимальным счетом одолел «Сурхан».

До того «Навбахор» расписал сухую мировую с «Насафом». Да и вообще, не пропускает команда уже 4 матча кряду.

«Навбахор» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 2.64.

На викторию «Бунедкора» дают — 2.89, ничья оценена — в 2.90.

Гости смотрятся сильнее соперника , да и обороняется «Навбахор» весьма успешно.

Наш прогноз — Победа «Навбахора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.