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    «Арсенал» снова разгромит «Ноттингем»?

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Ставка (к. 2.07) и прогноз на АПЛ 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
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    «Арсенал»
    «Ноттингем Форест» сыграет на выезде против «Арсенала» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 19:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года

    «Ноттингем Форест»

    Команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, борясь за выживание в лиге. За 2 тура до конца чемпионата «Ноттингем» опережает зону вылета лишь на 3 балла, риск вылететь еще есть.

    Команда проводит не самый удачный сезон, а главная проблема — оборона. «Ноттингем» пропустил 67 матчей в 36-и встречах — это 3-е место с конца в лиге.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Арсенал Лондон

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    В 5-и последних матчах в АПЛ «Ноттингем» не всегда набирает очки. Команда оступилась на «Ливерпуле» (2:3) и «Брентфорде» (1:2), дважды победила и сыграла вничью с «Челси» (2:2).

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    В последних двух турах в составе «Ноттингема» феерил нападающий Тайво Авонийи, который забил по два гола в матчах с «Саутгемптоном» (4:3) и «Челси».

    «Ноттингем» не так плохо играет на своем поле, проиграв только 5 матчей из 18-и домашних, а в последних двух встречах при родных трибунах команда одержала победу.

    «Арсенал»

    Весь сезон команда была лидером в турнирной таблице АПЛ, но в определенный момент что-то пошло не так. Сейчас «Арсенал» занимает 2-е место с 81-м баллом в активе. За два тура до конца лондонская команда имеет лишь теоретические шансы на чемпионство.

    «Арсенал» проиграл только 5 матчей в нынешнем сезон и большинство из них были проиграны в последнее время. К тому же, «канониры» занимают 2-е место в лиге по результативности — 83 гола за 36 матчей.

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    • В последних 4-х встречах «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:4) и «Брайтону» (0:3), а выиграл «Челси» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0). За этот период команда пропустила аж 8 мячей.

    Сейчас команде необходимо выиграть две оставшиеся встречи, чтобы хотя-бы попытаться вернуть свою первую строчку, хотя и шансов очень мало. К слову, «Арсенал» великолепно играет на чужом поле, проиграв только 3 матча из 18-и гостевых — это 1-й результат в лиге.

    Стоит отметить, что «канониры» разгромили «Ноттингем Форест» (5:0) в 15-м туре нынешнего сезона АПЛ. В том матче 4 гола и 5-и «Арсенал» забил во втором тайме.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Ноттингем Форест» — за 5.40.

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    «Арсенал» попытается не развалиться на финише чемпионата. Команда еще не проигрывала два матча подряд в нынешнем сезоне АПЛ.

    Ставка — победа «Арсенала» и тотал 2.5 больше за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.76.

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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» снова разгромит «Ноттингем»?
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