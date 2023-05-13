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    Как изменятся шансы «Аталанты» на Лигу чемпионов?

    «Салернитана» — «Аталанта». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Серия А, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Аталанта»
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    «Аталанта» идет на 6-м месте
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:00 мск. «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Салернитана»

    «Салернитана» четыре раза сыграла вничью, однажды проиграла и одержала победу в последних матчах. Команда занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

    «Гранатовые» отобрали очки у «Интера» (1:1) и «Наполи» (1:1). Неаполитанцам они и вовсе испортили чемпионский аккорд. Единственная победа в этот период пришлась на матч с «Сассуоло» (3:0).

    Коэффициенты матча Салернитана — Аталанта

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  • 4.904.151.67Бонус$9500
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    Клуб еще решил вопрос прописки в элитном дивизионе итальянского футбола, но на восемь очков опережает зону вылета, так что может быть уверенным в успешном итоге данной борьбы.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних трех поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив не знает побед при двух ничьих, поэтому ему будет сложно рассчитывать на победу.

    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Интера» — пять очков.

    До прошлого тура, в котором он потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2), у клуба из Бергамо была беспроигрышная серия в четыре матча.

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    • По ходу нее после гостевой ничьей с «Фиорентиной» команда Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

    При этом бергамаски рискуют не попасть в еврокубки, ведь опережают седьмую «Рому» только по дополнительным показателям, поэтому им крайне важно побеждать.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,69. Успех «Салернитаны» оценивается в 4,89, ничья — в 4,11.

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    Гости выиграли три из четырех последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2,37.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,13, ведь в трех из четырех последних матчей гости выиграли с разницей в 1-2 голов.

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    «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Как изменятся шансы «Аталанты» на Лигу чемпионов?
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