«Салернитана» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:00 мск. «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» четыре раза сыграла вничью, однажды проиграла и одержала победу в последних матчах. Команда занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

«Гранатовые» отобрали очки у «Интера» (1:1) и «Наполи» (1:1). Неаполитанцам они и вовсе испортили чемпионский аккорд. Единственная победа в этот период пришлась на матч с «Сассуоло» (3:0).

Коэффициенты матча Салернитана — Аталанта 1X2Новым игрокам 4.904.151.67Бонус$9500

Клуб еще решил вопрос прописки в элитном дивизионе итальянского футбола, но на восемь очков опережает зону вылета, так что может быть уверенным в успешном итоге данной борьбы.

Все прогнозы на Серию А

В последних трех поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив не знает побед при двух ничьих, поэтому ему будет сложно рассчитывать на победу.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Интера» — пять очков.

До прошлого тура, в котором он потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2), у клуба из Бергамо была беспроигрышная серия в четыре матча.

По ходу нее после гостевой ничьей с «Фиорентиной» команда Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

При этом бергамаски рискуют не попасть в еврокубки, ведь опережают седьмую «Рому» только по дополнительным показателям, поэтому им крайне важно побеждать.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,69. Успех «Салернитаны» оценивается в 4,89, ничья — в 4,11.

Гости выиграли три из четырех последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет 1-й тайм и матч за 2,37.

Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,13, ведь в трех из четырех последних матчей гости выиграли с разницей в 1-2 голов.