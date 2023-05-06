«Астана» сыграет на своем поле с «Мактааралом» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. Сейчас «Астана» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Кызыл-Жара» на 4 очка.

В 7 матчах команда выиграла 5 раз при 2 поражениях. Зато пропущено уже 9 мячей, что явно не соответствует одному из лидеров.

В минувшем туре команда добыла три очка. В выездном матче с «Кайсаром» «Астана» выиграла со счетом 1:2.

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После того «Астана» прошла еще и в четвертьфинал Кубка Казахстана. Причем обыгран был тот же «Кайсар» (0:2).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. А зная нелюбовь «Астаны» к паритетам, можем предположить, что и в этой игре ничьей не будет.

«Мактаарал»

Эта команда также начала текущий сезон откровенно неудачно. «Мактаарал» пребывает на самом дне турнирной таблицы.

В 7 матчах команда набрала всего лишь 3 очка. Да и забивает «Мактаарал» натужно: 5 мячей в 7 встречах.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. Домашнее поражение от «Жетысу» (1:2) в планы явно не входило.

Зато до того команда уступила «Ордабасам» (1:4) в рамках Кубка Казахстана. Так что психологический климат в коллективе ярким не назовешь.

«Мактаарал» уж точно будет действовать вторым номером. Гости рассчитывают на контратаки, да и вообще, лишь один раз в своей истории обыграли «Астану». Правда, было это 5 лет тому назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.20.

На викторию «Мактаарала» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.40.

Фактор своего поля и заметные проблемы соперника в обороне помогут хозяевам добиться успеха.

Наш прогноз — Фора «Астаны» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.40.