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    «Астана» разгромит аутсайдера

    «Астана» — «Мактаарал». Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, чемпионат Казахстана, 6 мая 2023 года

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    «Астана»
    «Астана» сыграет на своем поле с «Мактааралом» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Мактаарал Мактаарал
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. Сейчас «Астана» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Кызыл-Жара» на 4 очка.

    В 7 матчах команда выиграла 5 раз при 2 поражениях. Зато пропущено уже 9 мячей, что явно не соответствует одному из лидеров.

    В минувшем туре команда добыла три очка. В выездном матче с «Кайсаром» «Астана» выиграла со счетом 1:2.

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    После того «Астана» прошла еще и в четвертьфинал Кубка Казахстана. Причем обыгран был тот же «Кайсар» (0:2).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. А зная нелюбовь «Астаны» к паритетам, можем предположить, что и в этой игре ничьей не будет.

    «Мактаарал»

    Эта команда также начала текущий сезон откровенно неудачно. «Мактаарал» пребывает на самом дне турнирной таблицы.

    В 7 матчах команда набрала всего лишь 3 очка. Да и забивает «Мактаарал» натужно: 5 мячей в 7 встречах.

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  • 03/05/2023

    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. Домашнее поражение от «Жетысу» (1:2) в планы явно не входило.

    Зато до того команда уступила «Ордабасам» (1:4) в рамках Кубка Казахстана. Так что психологический климат в коллективе ярким не назовешь.

    «Мактаарал» уж точно будет действовать вторым номером. Гости рассчитывают на контратаки, да и вообще, лишь один раз в своей истории обыграли «Астану». Правда, было это 5 лет тому назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Мактаарала» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.40.

    Фактор своего поля и заметные проблемы соперника в обороне помогут хозяевам добиться успеха.

    Наш прогноз — Фора «Астаны» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.40.

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    «Астана» — «Мактаарал»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» разгромит аутсайдера
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