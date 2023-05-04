«Жирона» сыграет на своем поле против «Мальорк» в 33-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 4 мая, начало — в 20:30 мск. «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

В понедельник команда Мичела Санчеса выиграла на выезде у «Севильи» — 2:0.

Коэффициенты матча Жирона — Мальорка 1X2Новым игрокам 2.073.203.85Бонус$9500

Но настоящим событием стала недавняя победа «Жироны» над мадридским «Реалом» — 4:2.

Все прогнозы на футбол

Все четыре мяча в ворота «Королевского клуба» забил Валентин Кастельянос, который отличился и в игре против «Севильи».

«Жирона» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах. А еще надо обратить внимание на то, что в десяти последних матчах на своем поле каталонский клуб одержал семь побед. На этом отрезке «Жирона» не смогла набрать очки только в играх с «Барселоной» и «Атлетико».

«Мальорка»

«Мальорка» тем временем находится на 12-й строке, набрав в 32-х матчах 41 очко.

Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

Апрель «Мальорка» завершила гостевым поражением от мадридского «Атлетико» (1:3).

Но перед этим у команды Хавьера Агирре была серия из четырех матчей без поражений, в том числе победы над «Сельтой» и «Хетафе».

Но есть еще один нюанс: «Мальорка» проиграла семь из девяти предыдущих матчей Ла Лиги на выезде.

Прогноз и ставка

На «Жирону» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Мальорки» — за 3.78.

С учетом того, как «Жирона» проехалась по «Реалу», вполне логично предположить, что что-то подобное ждет и «Мальорку».

Времени осталось не очень много, но «Жирона» действительно способна побороться за путевку в еврокубки.

Ставка — победа «Жироны» за 2.09.