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    «Жирона» обыграет «Мальорку» с разгромным счетом?

    «Жирона» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Испании 4 мая 2023 года

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    «Жирона» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах
    «Жирона» сыграет на своем поле против «Мальорк» в 33-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 4 мая, начало — в 20:30 мск. «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2023 года
    Жирона
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    •  Жирона 20:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Жирона»

    «Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

    В понедельник команда Мичела Санчеса выиграла на выезде у «Севильи» — 2:0.

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    Но настоящим событием стала недавняя победа «Жироны» над мадридским «Реалом» — 4:2.

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    Все четыре мяча в ворота «Королевского клуба» забил Валентин Кастельянос, который отличился и в игре против «Севильи».

    «Жирона» потерпела лишь одно поражение в семи предыдущих матчах. А еще надо обратить внимание на то, что в десяти последних матчах на своем поле каталонский клуб одержал семь побед. На этом отрезке «Жирона» не смогла набрать очки только в играх с «Барселоной» и «Атлетико».

    «Мальорка»

    «Мальорка» тем временем находится на 12-й строке, набрав в 32-х матчах 41 очко.

    Клуб с Балеарских островов начал май с домашней ничьей с «Атлетиком» — 1:1. Баски отыгрались на за пару минут до финального свистка благодаря голу Иньяки Уильямса с пенальти.

    Апрель «Мальорка» завершила гостевым поражением от мадридского «Атлетико» (1:3).

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    • Но перед этим у команды Хавьера Агирре была серия из четырех матчей без поражений, в том числе победы над «Сельтой» и «Хетафе».

    Но есть еще один нюанс: «Мальорка» проиграла семь из девяти предыдущих матчей Ла Лиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Жирону» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Мальорки» — за 3.78.

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    С учетом того, как «Жирона» проехалась по «Реалу», вполне логично предположить, что что-то подобное ждет и «Мальорку».

    Времени осталось не очень много, но «Жирона» действительно способна побороться за путевку в еврокубки.

    Ставка — победа «Жироны» за 2.09.

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    «Жирона» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» обыграет «Мальорку» с разгромным счетом?
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