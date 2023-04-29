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    Все новости спорта

    Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?

    «Спартак» — «Ростов». Ставка (к. 4.10) и прогноз на РПЛ, 29 апреля 2023 года

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    «Спартак» — «Ростов»
    В субботу, 29 апреля, московский «Спартак» в родных стенах примет «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встреча состоится в 19:30 по московскому времени. «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Спартак»

    Московская команда продолжает борьбу за призовые места. В настоящий момент коллектив из столицы России занимает третье место в турнирной таблице. В активе «красно-белых» 48 очков.

    «Народная команда» уже вряд ли сможет составить конкуренцию питерскому «Зениту» в борьбе за золотые медали, а вот от второго «Ростова» спартаковцы отстают всего на одно очко. Также команда из Москвы лишь на три пункта опережает четвертый ЦСКА.

    Коэффициенты матча Спартак — Ростов

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    Вся борьба за топ-3 еще впереди. По итогам 24 матчей у команды Гильермо Абаскаля 54 забитых мяча и 31 пропущенный. Из Кубка России «Спартак» вылетел, сенсационно уступил тольяттинскому «Акрону» (1:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Спартак» в родных стенах переиграл «Краснодар» (4:3), а до этого на выезде переиграл столичное «Торпедо» (1:2). Перед этим «красно-белые» сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) и грозненским «Ахматом» (0:0), а также проиграли «Оренбургу» (0:2).

    «Ростов»

    Команда из Ростова-на-Дону продолжает сенсационно занимать второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе «желто-синих»49 очков. Ростовчан называют главной неожиданностью текущего сезона.

    Подопечные Валерия Карпина на очно опережаю московский «Спартак» и на четыре пункта обгоняют столичный ЦСКА. Ни для кого ни секрет, что любое место в тройке призером будет для команды настоящим успехом и праздником.

    Из Кубка России «Ростов» уже вылетел, поэтому может полностью сконцентрироваться на чемпионате. В РПЛ ростовчане смогли забить 43 мяча, а пропустили — 31.

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  • 25/04/2023

    • В последней игре «Ростов» на выезде обыграл «Урал» из Екатеринбурга (3:1), а до этого было два ничейных исхода в противостояниях с питерским «Зенитом» (0:0) и «Оренбургом» (2:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Спартака» выставлен коэффициент 1.65.

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    Победа «Ростова» оценена в 4.90, ничья — в 4.10.

    Учитывая результаты последних матчей, а также игру команд, предположим, что встреча завершится вничью.

    Также вполне вероятным видится исход, при котором обе команды забьют.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
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