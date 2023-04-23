ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль Хорхе Масвидаль5 самых ярких побед Хорхе Масвидаля
  • 00:12
    • «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном»
  • 23:58
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» переиграть «Анже»
    Все новости спорта

    Команды поделят очки

    «Байер» — «Лейпциг». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейпциг» — «Байер»
    «Байер» сыграет на своем поле с «Лейпигом» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 18:30 мск. «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 18:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •

    «Байер»

    Команда находится на границе с зоной Еврокубков в Бундеслиге, занимая 6-е место в турнирной таблице. «Байер» опережает 7-ю строчку на 2 балла, а отстает от 5-й позиции на 6 очков.

    Команда проводит довольно ровный сезон, проиграв 10 матчей из 28-и в нынешнем сезоне. «Байер» имеет отличную результативность, команда забила 51 гол в сезоне (5-е место в лиге по этому показателю).

    Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.652.65Фрибет$40
    •

    Сейчас у «Байера» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах. Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд. За этот период «Байер» выиграл 9 матчей и трижды сыграл вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стоит отметить, что в одном из последних туров Бундеслиги команда обыграла «Баварию» (2:1) и сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1).

    «Байер» не так здорово играет на своем поле в нынешнем сезоне. Команда выиграла 7 домашних матчей из 14-и, но одержала победу в последних 3-х встречах.

    «Лейпциг»

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов, занимая 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Лейпциг» попытается сохранить прописку в ЛЧ по итогам сезона, команда опережает 5-е место на один балл.

    «Лейпциг» занимает 3-е место в лиге по показателям забитых и пропущенных голов — 53 и 35 соответственно. Стоит отметить, что у команды действительно все в порядке с составом.

  • Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы
  • Реакция спортивных СМИ на вылет команды Эрика тен Хага из Лиги Европы
  • Вчера

    • К тому же, у команды есть полузащитник, который входит в топ-5 бомбардиров лиги. Кристофер Нкунку забил 12 голов и сделал голевую передачу в Бундеслиге.

    «Лейпциг» в последнее время выступает мощно. Команда выиграла последние 3 матча, забив в сумме 6 голов при двух пропущенных. В последнем туре команда обыграла «Аугсбург» (3:2), забив все 3 гола уже в первом тайме.

    В гостевых встречах «Лейпциг» выступает не очень удачно. Команда выиграла всего 5 матчей из 14-и в нынешнем сезоне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Лейпцига» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.

    «Байер» проводит очень мощный отрезок, не проиграв последние 12 встреч. К тому же, команда способна играть на равных с грандами Бундеслиги. Можно предположить, что обе команды разойдутся миром.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Фора «Лейпцига» 0 в 1 тайме за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Молчан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шинник — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Волгарь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды поделят очки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры