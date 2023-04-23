«Байер»
Команда находится на границе с зоной Еврокубков в Бундеслиге, занимая 6-е место в турнирной таблице. «Байер» опережает 7-ю строчку на 2 балла, а отстает от 5-й позиции на 6 очков.
Команда проводит довольно ровный сезон, проиграв 10 матчей из 28-и в нынешнем сезоне. «Байер» имеет отличную результативность, команда забила 51 гол в сезоне (5-е место в лиге по этому показателю).
Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг
Сейчас у «Байера» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах. Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд. За этот период «Байер» выиграл 9 матчей и трижды сыграл вничью.
Стоит отметить, что в одном из последних туров Бундеслиги команда обыграла «Баварию» (2:1) и сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1).
«Байер» не так здорово играет на своем поле в нынешнем сезоне. Команда выиграла 7 домашних матчей из 14-и, но одержала победу в последних 3-х встречах.
«Лейпциг»
Команда находится в зоне Лиги чемпионов, занимая 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Лейпциг» попытается сохранить прописку в ЛЧ по итогам сезона, команда опережает 5-е место на один балл.
«Лейпциг» занимает 3-е место в лиге по показателям забитых и пропущенных голов — 53 и 35 соответственно. Стоит отметить, что у команды действительно все в порядке с составом.
К тому же, у команды есть полузащитник, который входит в топ-5 бомбардиров лиги. Кристофер Нкунку забил 12 голов и сделал голевую передачу в Бундеслиге.
«Лейпциг» в последнее время выступает мощно. Команда выиграла последние 3 матча, забив в сумме 6 голов при двух пропущенных. В последнем туре команда обыграла «Аугсбург» (3:2), забив все 3 гола уже в первом тайме.
В гостевых встречах «Лейпциг» выступает не очень удачно. Команда выиграла всего 5 матчей из 14-и в нынешнем сезоне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.55.
На викторию «Лейпцига» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.60.
«Байер» проводит очень мощный отрезок, не проиграв последние 12 встреч. К тому же, команда способна играть на равных с грандами Бундеслиги. Можно предположить, что обе команды разойдутся миром.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Фора «Лейпцига» 0 в 1 тайме за 1.97.