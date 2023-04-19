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    Столкнет ли «Уотфорд» в опасную трясину «Кардифф»?

    «Уотфорд» — «Кардифф». Ставки (к. 1.94) и прогноз на Чемпионшип 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Кардифф»
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    «Кардифф» на грани вылета
    В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии «Уотфорд» примет «Кардифф». Матч пройдет 19 апреля, начало — в 21:45 мск. «Уотфорд» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 21:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Уотфорд»

    Команда является середняком английского Чемпионшипа, занимая 12-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» еще имеет теоретические шансы на попадание в плей-офф чемпионата, он отстает от необходимой 6-й строчки на 4 балла.

    «Шершни» проводят довольно ровный сезон, у команды 15 побед, 14 ничьих и 13 поражений. Также, средние показатели по забитым и пропущенным — 51 и 47 соответственно.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Кардифф Сити

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    До прошлого тура клуб не знал побед четыре поединка кряду при двух поражениях и двух ничьих, что серьезно подкосило его шансы на возвращение в АПЛ.

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    Тем не менее, в последнем матче коллектив одержал победу над «Бристоль Сити» (2:0) на своем поле, поэтому, вероятно, начинает приходить в себя.

    «Кардифф»

    Команда находится на границе с зоной вылета, занимая 21-е место в турнирной таблице с 42 очками в активе. «Кардифф Сити», очевидно, проваливает нынешний сезон.

    У команды большие проблемы с результативностью в нынешнем сезоне. «Кардифф Сити» забил лишь 34 гола в 41 матче сезона — это худший показатель в лиге.

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    • «Ласточки» находятся в плохой форме, одержав одну победу в шести последних поединках при четырех поражениях и одной ничьей, поэтому рискуют упасть в зону вылета.

    При этом в двух последних матчах коллектив проиграл с общей разницей 1-5, поэтому гости подходят к этой игре не в лучшем психологическом состоянии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Уотфорд», коэффициент на победу которого равен 1,94. Успех «Кардиффа» оценивается в 3,97, ничья — в 3,40.

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    Хозяева, при все своих проблемах, имеют явно более предпочтительные шансы на успех.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Уотфорд» выиграет за 1,94.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Уотфорд» — «Кардифф»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Столкнет ли «Уотфорд» в опасную трясину «Кардифф»?
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