ЦСКА сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках финала плей-офф Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:00 мск. ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас ЦСКА занимает лишь 4 место в таблице РПЛ.

Зато обороняются «красно-синие» привычно монолитно. В 23 матчах армейцы пропустили всего 21 мяч.

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В своем предыдущем поединке команда смогла победить. В выездном матче с «Уралом» по разу отличились Антон Заболотный и Федор Чалов (1:2).

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Сейчас москвичи смотрятся очень даже выгодно. Об этом свидетельствует действующая серия из 5 побед подряд.

ЦСКА уж точно планирует побороться за Кубок России. Армейцы наверняка будут действовать максимально активно в атаке.

«Урал»

«Урал» проводит вполне приличный сезон. Екатеринбуржцы занимают 10 место в РПЛ, оторвавшись от зоны стыков на 6 пунктов.

Главной проблемой уральцев является слабая атака. В 23 поединках РПЛ подопечные Виктора Гончаренко забили всего 25 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Урал» дал бой своему нынешнему кубковому оппоненту, но, все же, уступил (1:2).

Зато в предыдущем раунде Кубка России «Урал» одолел «Спартак» (2:1). Так что команде Гончаренко не привыкать достойно противостоять признанным фаворитам.

Интересно будет понаблюдать за игрой Ильи Помазуна. Голкипер давно выступает в «Урале» на правах аренды, а принадлежит именно ЦСКА.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.74.

На викторию «Урала» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.04.

Армейцы сейчас находятся на заметном подъеме , и уж точно начнут поединок с активных атак.

Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.