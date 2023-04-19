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    ЦСКА быстро добьется своего

    ЦСКА — «Урал». Ставка (к. 2.21) на футбол, Кубок России, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Урал»
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    Федор Чалов
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках финала плей-офф Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:00 мск. ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    ЦСКА

    Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас ЦСКА занимает лишь 4 место в таблице РПЛ.

    Зато обороняются «красно-синие» привычно монолитно. В 23 матчах армейцы пропустили всего 21 мяч.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Урал

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    В своем предыдущем поединке команда смогла победить. В выездном матче с «Уралом» по разу отличились Антон Заболотный и Федор Чалов (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас москвичи смотрятся очень даже выгодно. Об этом свидетельствует действующая серия из 5 побед подряд.

    ЦСКА уж точно планирует побороться за Кубок России. Армейцы наверняка будут действовать максимально активно в атаке.

    «Урал»

    «Урал» проводит вполне приличный сезон. Екатеринбуржцы занимают 10 место в РПЛ, оторвавшись от зоны стыков на 6 пунктов.

    Главной проблемой уральцев является слабая атака. В 23 поединках РПЛ подопечные Виктора Гончаренко забили всего 25 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Урал» дал бой своему нынешнему кубковому оппоненту, но, все же, уступил (1:2).

    Зато в предыдущем раунде Кубка России «Урал» одолел «Спартак» (2:1). Так что команде Гончаренко не привыкать достойно противостоять признанным фаворитам.

    Интересно будет понаблюдать за игрой Ильи Помазуна. Голкипер давно выступает в «Урале» на правах аренды, а принадлежит именно ЦСКА.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.74.

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    На викторию «Урала» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.04.

    Армейцы сейчас находятся на заметном подъеме, и уж точно начнут поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА быстро добьется своего
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