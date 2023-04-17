«Фиорентина» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А с 41-м баллом в активе. «Фиорентина» еще сохраняет теоретические шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Ближе к концу чемпионата команда добавила в мощи, но с результативностью проблемы. «Фиорентина» забила всего 34 гола в 29-и матчах сезона. С другой стороны, команда отличается хорошей обороной (32 пропущенных), занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

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У «Фиорентины» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 13 матчей. За этот период команда выиграла 11 матчей и лишь дважды сыграла вничью.

Все прогнозы на Серию А

Стоит отметить, что «Фиорентина» претендует на победу в Лиге конференций в нынешнем сезоне. В первом матче четвертьфинала команда обыграла «Лех» (4:1).

В рамках Серии А «Фиорентина» также отличается уверенной игрой. В последнее время были повержены такие мощные команды как «Милан» (2:1) и «Интер» (1:0).

«Аталанта»

Команда находится в зоне еврокубков Серии А, занимая 6-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опережает 7-ю строчку, которая лишает возможности выступления в Лиге конференций, на 4 балла.

Команда проводит довольно успешный сезон, проиграв всего 9 матчей из 29-и. Стоит отметить, что «Аталанта» отличается своей результативностью. Команда забила 47 голов в сезоне — это 5-е место в лиге.

В последних 5-и матчах Серии А «Аталанта» выступает не так удачно, как «Фиорентина». Команда проиграла два матча, столько же раз выиграла и однажды сыграла вничью. В последнем туре «Аталанта» на своем поле уступила «Болоньи» (0:2).

В нынешнем сезоне команда успешно выступает на чужом поле, занимая 3-е место в лиге по этому показателю. «Аталанта» проиграла всего 4 гостевых встречи из 15-и, но в последнее время команда выступает не очень стабильно, проиграв 3 матча из 5-и на чужом поле.

Прогноз и ставка

На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Аталанты» — за 3.00.

«Фиорентина» выступает очень мощно, выиграв 11 матчей из последних 14-и. Можно предположить, что хозяева способны справиться с «Аталантой», которую в последнее время штормит.

Ставка — Победа «Фиорентины» за 2.39.

Также можно рассмотреть ставку на 1-й гол забьет «Фиорентина» за 2.55.