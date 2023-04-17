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    «Сельта» продолжит свою беспроигрышную серию в Примере

    «Сельта» — «Мальорка». Ставка (к. 2.27) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 17 апреля 2023 года

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    «Сельта»
    «Сельта» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Апреля 2023 года
    Сельта
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    «Сельта»

    Команда находится в середине турнирной таблице испанской Примеры, занимая 10-е место с 36-ю очками в копилке. «Сельта» имеет лишь теоретические шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. За 10 туров до конца чемпионата команда отстает от необходимого 6-го места на 11 баллов.

    «Сельта» проводит довольно ровный сезон, команда выиграла и проиграла по 9 раз за 28 матчей в Примере. Главный минус «Сельты» — не очень стабильная оборона, команда пропустила 39 голов в чемпионате.

    Коэффициенты матча Сельта — Мальорка

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    Несмотря на это, у «Сельты» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей. Команда выиграла 3 матча и 4 раза сыграла вничью. За этот период «Сельта» забила 14 голов (в среднем 2 гола за игру) и 6 раз пропустила.

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    Команда подходит к финишу чемпионата в очень хорошей форме. К тому же предстоящий соперник «Мальорка» не очень стабилен в последнее время, а «Сельта» на своем поле проиграла лишь однажды за последние 5 матчей.

    «Мальорка»

    Сейчас у команды начался небольшой кризис, но она все равно находится в относительной безопасности от зоны вылета. «Мальорка» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры с 34 очками в активе, опережая красную зону на 7 баллов.

    Главная проблема команды — низкая результативность. «Мальорка» забила лишь 25 голов в 28-и матчах сезона — это третье место в конца в лиге по этому показателю. При этом у «Мальорки» все хорошо с обороной — 30 пропущенный (7-е место в лиге).

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    • Игра у команды в последнее время совсем не клеится. «Мальорка» не может победить уже 6 матчей подряд. Команда проиграла 3 матча и столько же раз сыграла вничью.

    В последнем туре «Мальорка» сыграла вничью с «Вальядолидом» (3:3). Команда спаслась от поражения, забив 3-й гол на 90+4-й минуте встречи. К тому же, «Мальорка» вела по ходу матча со счетом 2:1, но потеряла преимущество.

    Команда действует на чужом поле крайне неуверенно в последнее время. «Мальорка» проиграла 4 матча из 5-и гостевых. В целом, команда сумела победить всего 3 раза на чужом поле в нынешнем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Мальорки» — за 5.00.

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    «Сельта» проводит блестящий отрезок, команда много забивает. Можно предположить, что «Мальорка» не сможет отобрать очки у хозяев в предстоящем матче.

    Ставка — Индивидуальный тотал «Сельты» 1.5 больше за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Сельты» за 1.83.

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    «Сельта» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сельта» продолжит свою беспроигрышную серию в Примере
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