«Сельта» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 мск. «Сельта» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Команда находится в середине турнирной таблице испанской Примеры, занимая 10-е место с 36-ю очками в копилке. «Сельта» имеет лишь теоретические шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. За 10 туров до конца чемпионата команда отстает от необходимого 6-го места на 11 баллов.

«Сельта» проводит довольно ровный сезон, команда выиграла и проиграла по 9 раз за 28 матчей в Примере. Главный минус «Сельты» — не очень стабильная оборона, команда пропустила 39 голов в чемпионате.

Коэффициенты матча Сельта — Мальорка 1X2Новым игрокам 1.783.255.40Фрибет$40

Несмотря на это, у «Сельты» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей. Команда выиграла 3 матча и 4 раза сыграла вничью. За этот период «Сельта» забила 14 голов (в среднем 2 гола за игру) и 6 раз пропустила.

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Команда подходит к финишу чемпионата в очень хорошей форме. К тому же предстоящий соперник «Мальорка» не очень стабилен в последнее время, а «Сельта» на своем поле проиграла лишь однажды за последние 5 матчей.

«Мальорка»

Сейчас у команды начался небольшой кризис, но она все равно находится в относительной безопасности от зоны вылета. «Мальорка» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры с 34 очками в активе, опережая красную зону на 7 баллов.

Главная проблема команды — низкая результативность. «Мальорка» забила лишь 25 голов в 28-и матчах сезона — это третье место в конца в лиге по этому показателю. При этом у «Мальорки» все хорошо с обороной — 30 пропущенный (7-е место в лиге).

Игра у команды в последнее время совсем не клеится. «Мальорка» не может победить уже 6 матчей подряд. Команда проиграла 3 матча и столько же раз сыграла вничью.

В последнем туре «Мальорка» сыграла вничью с «Вальядолидом» (3:3). Команда спаслась от поражения, забив 3-й гол на 90+4-й минуте встречи. К тому же, «Мальорка» вела по ходу матча со счетом 2:1, но потеряла преимущество.

Команда действует на чужом поле крайне неуверенно в последнее время. «Мальорка» проиграла 4 матча из 5-и гостевых. В целом, команда сумела победить всего 3 раза на чужом поле в нынешнем сезоне.

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Мальорки» — за 5.00.

«Сельта» проводит блестящий отрезок, команда много забивает. Можно предположить, что «Мальорка» не сможет отобрать очки у хозяев в предстоящем матче.

Ставка — Индивидуальный тотал «Сельты» 1.5 больше за 2.27.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Сельты» за 1.83.