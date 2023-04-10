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    «Лутон» воспользуется возможностью

    «Лутон» — «Блэкпул». Ставки (к. 2.55) и прогноз на Чемпионшип 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Блэкпул»
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    «Лутон» проводит исторический сезон
    «Лутон» примет «Блэкпул» в матче 41-го тура чемпионата Англии, который состоится 10 апреля в 17:00 мск. «Лутон» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года
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    «Лутон»

    Беспроигрышная серия хозяев позволила им выйти на 3-е место в турнирной таблице. За 5 последних матчей команда набрала 11 очков и это второй результат в лиге.

    «Горожане» не проигрывают 8 матчей подряд, 5 из которых закончились их победой. В апреле «Лутон» провел два матча. Он победил «Уотфорд» (2:0) и сыграл вничью с «Миллуоллом» (0:0).

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Блэкпул

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    Дома у «шляпников» хорошие последние результаты. Они обыграли «Суонси» (1:0), «Бристоль» (1:0) и «Уотфорд» подряд. С серией из четырех поединков без поражений дома команда является одной из лучших в лиге прямо сейчас.

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    В целом за сезон «Лутон» проиграл только 8 матчей и этом второй показатель в турнире. Меньше лишь у лидера «Бернли» (2).

    «Блэкпул»

    В ближайшем будущем гости вероятнее всего вылетят в Первую лигу, поскольку у них 35 очков, с которыми они занимают 23-е место.

    Команда проиграла 3 матча подряд и 4 из 5 последних поединков в Чемпионшипе. Во всех четырех случаях она пропускала не менее двух голов. Разгром КПР — исключение (6:1).

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    • После этого «Блэкпул» проиграл «Ковентри» (1:4), «Престону» (1:3) и «Кардиффу» (1:3).

    На выезде у «мандарины» имеют ужасную статистику. У них беспросветная серия поражений. Из 20 выездов команда выиграла только 3 и проиграла при этом в 12 случаях.

    Прогноз и ставка

    Вполне справедливо букмекеры так относятся к гостям. Котировки на «Лутон» существенно ниже (1.52), тогда как «Блэкпулу» шансов почти не дают (6.80).

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    «Лутону» нужно набирать очки, поскольку еще не все решено с попаданием в плей-офф. Выиграть в такой встрече — это отличный способ улучшить статистику. Хозяевам сейчас нужно брать баллы во всех оставшихся турах.

    Также у «приморцев» есть кое-какие шансы на второе место. Если «Шеффилд» проиграет «Бернли», то при победе они существенно увеличатся. «Лутон» должен выиграть с уверенной разницей. Ставка — победа хозяев с форой -1.5 за 2.55.

    Соответственно игра получится результативной. Гола 2-3 мы увидим. Ставка — тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Лутон» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лутон» воспользуется возможностью
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