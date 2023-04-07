В пятницу, 7 апреля, в 28-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет против «Сельты». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 22:00 по мск. «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы в текущем сезоне чемпионата Испании выступают крайне неудачно. В настоящий момент «красно-белые» занимают занимают лишь тринадцатое место в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 31 очко.

«Нервионцы» уже вряд ли смогут побороться за попадание в еврокубки, поскольку отставание от шестого «Вильярреала» составляет 13 пунктов. Главное — уберечься от вылета в Сегунды, поскольку до 18-й строчки рукой подать — лишь четыре пункта.

Также «мингиянцы» продолжают борьбу в Лиге Европы. Они уже прошли ПСВ и «Фенербахче» на стадии плей-офф и теперь сыграют против «Манчестер Юнайтед». «Севилье» по силам побороться за свой излюбленный трофей.

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В последней игре «Севилья» на выезде переиграла «Кадис», а до этого также в гостях уступила «Хетафе» (0:2). Перед этим подопечные Хосе Луиса Мендилибара также переиграли «Альмерию» (2:1), но проиграли «Атлетико» (1:6).

«Сельта»

Команда из города Виго в текущем сезоне является крепким середняком чемпионата Испании. В настоящий момент «кельты» расположились как раз на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «небесных» 35 очков.

«Сельта» на девять пунктов отстает от еврокубковой зоны и на восемь баллов опережает зону вылета. Команда может чувствовать себя относительно спокойной, поскольку ни за что уже особо не борется. Из Кубка «бело-голубые» также вылетели.

Что касается статистики, то подопечные Карлуша Карвальяла в текущем сезоне забили 34 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили 37. Разница мячей пока что -3.

«Сельта» не проигрывает на протяжении последних шести матчей. Команда последний раз уступила «Атлетико» (0:1) еще 12 февраля. После этого «кельты» переиграли «Вальядолид» (3:0), «Райо Вальекано» (3:0) и «Эспаньол» (3:1), а также сыграли вничью против «Реала Сосьедад» (1:1), «Осасуны» (0:0) и «Альмерии» (2:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры считают небольшим фаворитом «Севилью», на которой которой выставлен коэффициент 2,28.

Победа «Сельты» оценивается в 3.30, ничья — в 3.35.

Будут встречаться относительно равные соперники, поэтому поставим на то, что команды сыграют вничью.

Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих. Ждем малорезультативный матчи.