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    Смогут ли «Севилья» и «Сельта» выявить сильнейшего?

    «Севилья» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 3.35) на футбол, чемпионат Испании, 7 апреля 2023 года

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    «Севилья» — «Сельта»
    В пятницу, 7 апреля, в 28-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет против «Сельты». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 22:00 по мск. «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Севилья»

    Севильцы в текущем сезоне чемпионата Испании выступают крайне неудачно. В настоящий момент «красно-белые» занимают занимают лишь тринадцатое место в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 31 очко.

    «Нервионцы» уже вряд ли смогут побороться за попадание в еврокубки, поскольку отставание от шестого «Вильярреала» составляет 13 пунктов. Главное — уберечься от вылета в Сегунды, поскольку до 18-й строчки рукой подать — лишь четыре пункта.

    Также «мингиянцы» продолжают борьбу в Лиге Европы. Они уже прошли ПСВ и «Фенербахче» на стадии плей-офф и теперь сыграют против «Манчестер Юнайтед». «Севилье» по силам побороться за свой излюбленный трофей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре «Севилья» на выезде переиграла «Кадис», а до этого также в гостях уступила «Хетафе» (0:2). Перед этим подопечные Хосе Луиса Мендилибара также переиграли «Альмерию» (2:1), но проиграли «Атлетико» (1:6).

    «Сельта»

    Команда из города Виго в текущем сезоне является крепким середняком чемпионата Испании. В настоящий момент «кельты» расположились как раз на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «небесных» 35 очков.

    «Сельта» на девять пунктов отстает от еврокубковой зоны и на восемь баллов опережает зону вылета. Команда может чувствовать себя относительно спокойной, поскольку ни за что уже особо не борется. Из Кубка «бело-голубые» также вылетели.

    Что касается статистики, то подопечные Карлуша Карвальяла в текущем сезоне забили 34 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили 37. Разница мячей пока что -3.

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  • 04/04/2023

    • «Сельта» не проигрывает на протяжении последних шести матчей. Команда последний раз уступила «Атлетико» (0:1) еще 12 февраля. После этого «кельты» переиграли «Вальядолид» (3:0), «Райо Вальекано» (3:0) и «Эспаньол» (3:1), а также сыграли вничью против «Реала Сосьедад» (1:1), «Осасуны» (0:0) и «Альмерии» (2:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры считают небольшим фаворитом «Севилью», на которой которой выставлен коэффициент 2,28.

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    Победа «Сельты» оценивается в 3.30, ничья — в 3.35.

    Будут встречаться относительно равные соперники, поэтому поставим на то, что команды сыграют вничью.

    Также поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих. Ждем малорезультативный матчи.

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    «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Севилья» и «Сельта» выявить сильнейшего?
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