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    Да будет голевой бартер!

    Венесуэла — Саудовская Аравия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Саудовская Аравия
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    Томас Ринкон
    Венесуэла сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:00 мск. Венесуэла — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года

    Венесуэла

    Венесуэльцы все никак не могут выйти на Мундиаль. Более того, в южноамериканской зоне отбора команда постоянно тонет.

    Венесуэла осенью смотрелась вполне себе прилично. Команда из серии поединков уступила только исландцам (1:0).

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Венесуэла

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    В своем последнем матче команда добыла викторию. Венесуэла сумела оставить ни с чем сборную Сирии (2:1).

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    До того Венесуэла сыграла вничью с Панамой (2:2). А сборную ОАЭ команда разгромила со счетом 0:4.

    Венесуэла наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Тем паче, в июне прошлого года команда уже обыгрывала саудов (0:1).

    Саудовская Аравия

    Эта команда всякий раз успешно квалифицируется на мировые чемпионаты, но там выступает неудачно. Вот и последний Мундиаль был таким же — 4 место в группе.

    Свой последний поединок сборная провела неудачно. Саудовская Аравия уступила сборной Омана (1:2).

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    • Главным бичом команды является слабая оборона. Сауды частенько пропускают от не самых сильных оппонентов.

    Да и вообще, в двух своих последних матчах команда проиграла. Из 5 последних матчей аравийцы победили только раз.

    Саудовская Аравия не будет лишь отсиживаться в тылах. Азиаты постараются отомстить за прошлогоднюю коллизию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры не отдают предпочтение никому. На победу Венесуэлы предлагают — 2.60.

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    На викторию Уругвая также дают — 2.60, ничья оценена — в 3.10.

    В матче примерно равных по классу соперников и те, и другие, безусловно, будут атаковать.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    Венесуэла — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой бартер!
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