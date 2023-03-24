Венесуэла
Венесуэльцы все никак не могут выйти на Мундиаль. Более того, в южноамериканской зоне отбора команда постоянно тонет.
Венесуэла осенью смотрелась вполне себе прилично. Команда из серии поединков уступила только исландцам (1:0).
Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Венесуэла
В своем последнем матче команда добыла викторию. Венесуэла сумела оставить ни с чем сборную Сирии (2:1).
До того Венесуэла сыграла вничью с Панамой (2:2). А сборную ОАЭ команда разгромила со счетом 0:4.
Венесуэла наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Тем паче, в июне прошлого года команда уже обыгрывала саудов (0:1).
Саудовская Аравия
Эта команда всякий раз успешно квалифицируется на мировые чемпионаты, но там выступает неудачно. Вот и последний Мундиаль был таким же — 4 место в группе.
Свой последний поединок сборная провела неудачно. Саудовская Аравия уступила сборной Омана (1:2).
Главным бичом команды является слабая оборона. Сауды частенько пропускают от не самых сильных оппонентов.
Да и вообще, в двух своих последних матчах команда проиграла. Из 5 последних матчей аравийцы победили только раз.
Саудовская Аравия не будет лишь отсиживаться в тылах. Азиаты постараются отомстить за прошлогоднюю коллизию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры не отдают предпочтение никому. На победу Венесуэлы предлагают — 2.60.
На викторию Уругвая также дают — 2.60, ничья оценена — в 3.10.
В матче примерно равных по классу соперников
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.